Il Foggia chiede strada all’Avellino. Petermann: “Sarà una partita molto maschia. Si deciderà nel finale”

FOGGIA, 11/03/2023 – Momento topico del campionato per i rossoneri, che domani, con calcio d’inizio alle 17.30 recano visita allo stadio Partenio-Lombardi, ad un agguerrito Avellino.

Il match inaugura il tris di incontri in una settimana, che probabilmente sarà determinante per il piazzamento nella griglia playoff. Gli uomini di mister Somma sono chiamati a difendere la terza piazza in graduatoria, che consentirebbe al Foggia di disputare la fase nazionale per l’accesso alla serie B. La partita sarà disputata senza la tifoseria rossoneri, in seguito al provvedimento del prefetto di Avellino che ne ha vietato la trasferta. All’andata finì 1-1. Per inquadrare la partita, stamane è intervenuto in sala stampa, il capitano dei satanelli, Davide Petermann.

Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“La partita di Avellino dello scorso anno è stata una delle più belle. Io e quelli rimasti ci portiamo un ricordo bellissimo che abbiamo avuto la fortuna di condividere con alcuni presenti in quella sera. Una vittoria che è stata voluta ed è un ricordo fantastico. Andiamo ad Avellino consapevoli di affrontare una partita molto difficile. Penso che l’Avellino è stata costruita per fare un campionato di vertice anche se non sta attraversando un buon momento. Viene da 4 sconfitte consecutive e quindi sia per rivalità, sia per uscire da questo momento farà la partita della vita. Avranno un ambiente difficile ma hanno giocatori forti ed esperti e sanno che devono tirare fuori qualcosa in più per regalare soddisfazione ai loro tifosi.

Noi ci arriviamo carichi per fare una grande partita. Se siamo al terzo posto un motivo ci sarà. Non abbiamo grandissime defezioni, a parte Rizzo squalificato. Io cerco di dare il 100% per la squadra. Sarà una partita molto maschia. Sappiamo che ambiente ci aspetta e che partita ci aspetta. Dobbiamo mantenere la calma e reggere colpo su colpo, sfruttando i momenti dove avremo più enfasi noi. Loro non posso sbagliare, e noi non vogliamo sbagliare per continuare questa striscia.

Penso che si deciderà nel finale. Sicuramente con il passare dei giorni il mister sta portando le sue idee e i suoi concetti, senza stravolgere niente perché di tempo c’è poco e noi da professionisti facciamo quello che ci viene chiesto nel migliore dei modi. Quando si fanno determinati risultati, il merito è di tutti partendo dagli attaccanti, che fanno un lavoro di pressing, noi i centrocampisti cerchiamo di dare copertura ai difensori e siamo consapevoli di avere una difesa forte, in tutti i ruoli e in tutti i cambi. Io e Vacca abbiamo giocato in allenamento insieme. Antonio è un giocatore molto ma deciderà il mister con le sue valutazioni”.