Incontro al Comune di Manfredonia su fondi PNRR per Borgo Mezzanone

dalla progettazione alla realizzazione, abbiamo evidenziato alcune criticità e avanzato alcune proposte. Innanzitutto, abbiamo chiarito che qualsiasi progetto che voglia essere efficace non deve operare distinzioni tra chi ha il permesso di soggiorno e chi non lo ha.così da smettere di essere solo lavoratori agricoli e poter diventare anche agricoltori.

Abbiamo poi discusso delle questioni relative al trasporto sui luoghi di lavoro, suggerendo di favorire l’autonomia dei lavoratori attraverso corsi di scuola guida e contributi per l’acquisto di auto anziché spendere centinaia di migliaia di euro (come già accaduto in passato) in servizi di autobus che non potranno portarci sui luoghi di lavoro.