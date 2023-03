Manfredonia. 11 anni senza Italo Caratù

11 marzo 2013 – 11 marzo 2023. Sono ormai passati 10 lunghissimi anni da quando sei andato via; una data impossibile da dimenticare. Non c’è minuto che passi che io non pensi a te. Continua a vegliarci da lassù!

Il prof. Italo Caratù nasce a Roma il 25 febbraio 1943 sposato, con 4 figli; ha rappresentato per più di mezzo secolo lo sport a Manfredonia e non solo: era una persona nota a tutti per la spiccata appartenenza al territorio e stimata per l’instancabile perseguimento dei valori fondanti dello sport: lealtà, passione, rispetto e impegno. Badava alla concretezza ed amava i giovani nei quali riponeva tante speranze. La sua passione per lo sport lo porta a condurre gli studi presso l’ISEF di Napoli. Nella città partenopea tenta addirittura la carriera agonistica nelle fila del Casoria,Internapoli e Napoli Calcio, docente presso la Facoltà di Scienze Motorie Università di foggia, presidente della Polisportiva Salvemini, Consigliere regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio. E’ stato anche consigliere comunale, animatore e organizzatore culturale, componente del Comitato Carnevale Dauno , inventore di Miss Gargano, Bellezza Mediterranea, Memorial Morcaldi, Un goal per Padre Pio, Serenata Celeste facendo emergere la nostra città a livello nazionale portandola addirittura in prima serata su Rete 4 premiando Alberto Sordi, Maria Grazia Cucinotta, Valeria Marini, Natalia Estrada. E tutto ciò è solo una piccola parte del suo straordinario impegno a favore della sua amata Manfredonia.

Italo (e scusateci il tono confidenziale), era una persona semplice, ma al tempo stesso straordinaria, generosa e prodiga di affetto e consigli. Non sarà facile trovare una mente così versatile ed eclettica. Ora che non ci sei più, caro Italo, ci mancheranno le tue risate, il tuo spronarci a fare qualcosa di interessante, ad essere sempre attenti e vigili perché il tempo corre e come al solito “siamo sempre in ritardo”.

Caro Italo, ora che da lassù potrai guardarci, vorremmo che mettessi una “buona parola” affinché lo sport diventasse veramente una serie di valori in cui tu hai creduto e noi crediamo ancora. E ti immaginiamo già all’opera per organizzare un evento… e mettendoti le scarpe da ginnastica o quelle di calcio ti pensiamo protagonista di un meeting atletico o di una partita di calcio. Sei andato via in punta di piedi, con grande dignità, come hai sempre fatto nel corso della tua vita e lasci una eredità di correttezza e sportività che va perseguita da tutti.