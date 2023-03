Manfredonia, il progetto “Casa Solidale” prende forma: “Siamo vicini alla realizzazione”

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/03/2023 – Il quartiere Croce, nella periferia di Manfredonia, ospita le Case popolari che dagli anni sessanta accolgono tante famiglie numerose e in difficoltà socioeconomiche.

“Siamo vicini alla realizzazione del nostro sogno! Il progetto «Casa Solidale» a Manfredonia sta prendendo forma! In collaborazione con le Istituzioni ed in modo particolare con i Servizi Sociali del Comune di Manfredonia e la Parrocchia SS. Redentore Manfredonia , il progetto “Casa Solidale” vuole fornire a persone in difficoltà economiche e senza dimora la possibilità di vivere una vita dignitosa. Il progetto è sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con Cesvi Onlus” . Lo riporta l’ Associazione di volontariato SS. Redentore

Nel territorio le diverse fragilità sociali sono da tempo connesse a disoccupazione, povertà, dipendenze e prostituzione. Il quartiere soffre inoltre dell’assenza di luoghi d’aggregazione e di servizi pubblici, come l’assistenza domiciliare, che possano rispondere adeguatamente alle necessità della popolazione più fragile.

Per questo motivo, l’Associazione di Volontariato SS. Redentore gestisce la mensa dei poveri presso i locali della Parrocchia omonima. La mensa, frequentata da diversi abitanti del quartiere, diventa anche il luogo dove le famiglie e le persone vulnerabili possono ritirare ogni mese pacchi di viveri. Le famiglie sono inoltre sostenute nelle spese ordinarie quali spese mediche, affitto, utenze luce e gas.

Il difficile accesso alla casa e l’impossibilità di condurre una vita dignitosa sono divenute emergenza sociale sul territorio. L’Associazione ha perciò acquistato un appartamento nelle immediate vicinanze della Casa Famiglia “don Mario Carmone”, gestita dalla stessa, con l’obiettivo di realizzare una Casa Solidale dove sperimentare nuove forme di relazioni e rilanciare il proprio percorso di vita.

Il nostro progetto: cosa vogliamo fare?

Il progetto si propone quindi di ristrutturare l’appartamento acquistato e aprire così la Casa Solidale per permettere l’accoglienza di persone in situazioni fragili. Grazie al progetto, sarà possibile creare strutture residenziali autogestite per la convivenza di più persone adulte ed autosufficienti che necessitano di un alloggio per consentire loro di condurre una vita dignitosa.

I fondi raccolti andranno a finanziare la ristrutturazione dell’immobile acquistato ed in particolare:

le 3 camere da letto doppie, i 2 bagni attrezzati, 1 locale soggiorno dedicato al pranzo e 1 cucina;

l’adeguamento alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento, idrico ed elettrico;

l’acquisto di tutti gli arredi e gli elettrodomestici per i diversi spazi.

Chi aiuteremo insieme?

In collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Manfredonia, la Caritas Diocesana e la Parrocchia SS. Redentore, la Casa Solidale ospiterà 6 adulti di età varie, uomini o donne, in difficoltà economiche e senza fissa dimora. Il progetto coinvolgerà anche la rete e la comunità locale attivando supporti spontanei e sussidiari, dal basso.

Cosa faremo con la tua donazione?

Grazie alla tua donazione, potremo aprire Casa solidale ed insieme:

accogliere 6 adulti in situazioni di fragilità permettendo loro di vivere una vita dignitosa, anche oltre la durata del progetto;

sperimentare un nuovo modo di gestire e condividere la povertà, nel quartiere della Croce, con l’obiettivo di replicare in futuro l’esperienza in altre zone della città: pensare ad una città dalla parte degli ultimi significa pensare ad una città per tutti;

in futuro, istituire la figura dell’Operatore di Quartiere, una figura professionale in grado di accompagnare e supportare gli ospiti della Casa Solidale e del quartiere.

Aiutaci a realizzare una città ospitale, capace di includere e di accogliere le persone più fragili, e diffondere serenità! Aiutaci con la tua donazione!

Chi siamo

Fondazione CESVI è un’organizzazione umanitaria laica e indipendente nata a Bergamo nel 1985. Da quasi 40 anni porta il cuore, la generosità e l’operosità degli italiani nelle emergenze e nei luoghi più poveri del mondo attraverso progetti di lotta alla fame e alle grandi pandemie, per la tutela delle persone e dell’ambiente. Premiata 3 volte con l’Oscar di Bilancio per la trasparenza, è parte di Alliance2015.

Partner territoriale

L’Associazione di Volontariato “SS. Redentore” nasce nel 1987 a Manfredonia all’interno della comunità Parrocchiale omonima, per sostenere chi è in difficoltà, condividendo idee, tempo, energia e mezzi concreti. Oggi, gestisce una Casa Famiglia per disabili, una mensa cittadina per i poveri, un gruppo appartamento, un servizio di doposcuola rivolto ai ragazzi e promuove nel territorio la prassi e la cultura della solidarietà.

Le donazioni a favore di questo progetto beneficiano della deducibilità fiscale. Se il tuo profilo anagrafico è completo, non appena possibile ti sarà inviata via email, da Cesvi, la certificazione dell’operazione.