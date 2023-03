Manfredonia, Marasco: “Altre 3 carcasse di auto nuove rubate cannibalizzate e incendiate”

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/03/2023 – “Altre tre carcasse di auto nuove rubate cannibalizzate e incendiate trovate durante il servizio di vigilanza ambientale e tutela del territorio di Capitanata.

Ogni giorno in Capitanata vengono abbandonate minimo circa 30/40 carcasse di auto, la mia rabbia è quando accendono danno alle fiamme, e voglio che chi accende per un errore resta coinvolto anche lui nelle fiamme. Ringrazio i ladri, che commettono il reato di furto per rivendita dei pezzi cannibalizzati alle auto nuovo, almeno non commettono il reato grave di inquinamento dell’area dell’ambiente e dell’ecologia del nostro martoriato territorio di Capitanata, un encomio a tutti gli operatori di Polizia Giudiziaria che fanno il loro dovere anche se sottopagati rispetto alla media Europea”. Lo riporta il General e Giuseppe Maras co.