Morta giovane mamma che da più di un anno non vedeva il figlio

FROSINONE, 11/03/2023 – (Silvia Mari Agenzia DIRE) morta questa notte nella sua casa a Frosinone, dopo una lunga degenza in un hospice a Cassino, per un cancro avanzato che non le ha dato scampo, la giovane mamma che ha chiesto invano fino all’ultimo in Tribunale di poter riabbracciare un’ultima volta suo figlio, collocato presso il padre.

Questa mattina le operatrici e avvocate del centro antiviolenza ‘Fammi rinascere’, che le sono state accanto fino all’ultimo insieme alla figlia della donna, le hanno dedicato un post. “Non ti hanno permesso di riabbracciare per l’ultima volta il tuo amato figlio, un dolore che ha aggravato ancor di più la tua salute cagionevole– scrivono le operatrici e le avvocate- Le ultime volontà di questa mamma quando venne ascoltata furono: ‘Vorrei che I. (la figlia maggiore) rimanesse con me perché questo è il suo desiderio e deve essere rispettato, e vorrei che anche M. (il figlio più piccolo) rimanesse con me, perché è un suo desiderio, anche se io ho adesso delle difficoltà; anche perché è più di un anno che non vedo mio figlio”.

La storia di questa giovane mamma, gravemente malata, inizialmente in cura al Gemelli, era arrivata su alcune testate nazionali. Era stata ricoverata mesi e infine era tornata a casa per le cure palliative. Accanto a lei sempre presente la figlia maggiore. Attendevano insieme che arrivasse a darle un bacio il figlio dodicenne che “il padre, medico che opera in Puglia da cui la donna si è separata dopo una vita di maltrattamenti, dalle feste natalizie di gennaio 2022 non ha più riportato a sua madre, violando ben due ordinanze del giudice”, come ha ricordato alla Dire il legale del procedimento penale della donna, Francesca Ruggeri. dire.it