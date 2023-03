Orazio Chiapparino nominato nuovo “Ambasciatore del Gusto”

Dopo le diverse vittorie ai contest dello scorso anno e dopo esser diventato papà qualche mese fa della dolcissima Rita, il siciliano ma garganico di adozione, proprietario della altrettanto nota pizzeria “Regina Margherita” di San Giovanni Rotondo, è stato appena nominato “Ambasciatore del Gusto” durante “Futura 2023”, il summit sulla ristorazione italiana tenutosi in Trentino dal 6 all’8 marzo e voluto dagli stessi “Ambasciatori del Gusto”.

Chiapparino è stato nominato direttamente (guarda il video a margine dell’articolo) dal presidente degli Ambasciatori del Gusto, Alessandro Gilmozzi, in una tre giorni in cui hanno presenziato anche il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e del gotha della ristorazione italiana, Carlo Cracco su tutti.

«Sono orgoglioso nonché onorato di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento, essere tra i circa 200 Ambasciatori del Gusto italiani, vuol dire far parte di quell’espressione massima della ristorazione italiana di cui fanno parte anche cuochi, sommelier, gelatieri, pasticceri, gli stessi ristoratori o i pizzaioli come me e tutti quelli che attraverso il loro mestiere, la loro passione, valorizzano il patrimonio enogastronomico made in Italy, in Italia e nel mondo» – ha dichiarato un emozionato Chiapparino a Sanmarcoinlamis.eu che poi ha tenuto a ringraziare tutta la sua squadra per l’importante traguardo raggiunto – «Senza di loro non sarei potuto arrivare dove sono arrivato».