Ricercatrice svedese nel Foggiano per studiare la ‘Passera’. Ricerche anche a Manfredonia

(Foggia Today), 11 MARZO 2023 – La Regione Puglia ha autorizzato la professoressa Anna Runemark della Lund – l’Università svedese tra le più antiche del Nord Europa fondata nel 1666 – al prelievo, che verrà effettuato in provincia di Foggia – verosimilmente sul Gargano – tra marzo e giugno, di 34 individui della specie del genere ‘Passer-Passera d’Italia’ e di 48 individui della specie ‘Passer-Passera Sarda’, prevedendo la soppressione di due soggetti per specie.

Con istanza acquisita al protocollo regionale del 27 gennaio 2023 – nell’ambito di apposito progetto di ricerca finanziato dal Consiglio di Ricerca Europeo riguardante l’ibridazione – la ricercatrice ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione.

Dopo il parere favorevole dell’Ispra del 9 febbraio, la Regione ha autorizzato l’istituto scientifico dell’Università – a scopo di studio e di ricerca scientifica – ad effettuare la cattura degli uccelli.

Nel decreto, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha suggerito di valutare la possibilità di raccogliere esemplari delle due specie morti a seguito di impatto con autoveicoli lungo le strade e le auto interessate dalle catture al fine, appunto di evitarne la soppressione.

Negli anni scorsi era già accaduto che il dipartimento di Bioscenze dell’Università di Oslo aveva avviato attività di ricerca in collaborazione con il Centro Studi Naturalistici. Una attività congiunta era già stata avviata nel 2012, per il periodo riproduttivo in corso, nell’area di maggiore importanza per le specie di passeri presenti in Italia (Zps Paludi presso il Golfo di Manfredonia, Zps Promontorio del Gargano e Isole Tremiti).

Le importanti scoperte, pubblicate sulla prestigiosa rivista Molecular Ecology, evidenziate dal responsabile delle attività (professor Glenn-Peter Sætre), avevano dimostrato come la specie di passero endemico italiano la Passera d’Italia (Passer italiae) fosse il risultato dell’ibridazione fra altre due specie: la Passera oltremonatana (Passer domesticus) e la Passera sarda (Passer hispanoliensis)