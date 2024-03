Al Policlinico cercano un addetto stampa interaziendale (di Brindisi) ed è subito caos

Foggia. Ha suscitato una ridda di polemiche la scelta del Dg, Giuseppe Pasqualone di optare per l’affidamento di un incarico di un professionista da impiegare come addetto stampa del Policlinico di Foggia impegnato a tempo pieno nell’Asl di Brindisi, nonostante l’esistenza di diverse graduatorie regionali relative al settore della comunicazione istituzionale, incluse quelle specifiche per il comparto sanitario.

Attraverso una delibera dell’08/03/2023 la Direzione Generale stipula una convenzione con la Asl di Brindisi per la collaborazione interaziendale nell’ambito della gestione delle attività di Ufficio Stampa.

La scelta non è passata inosservata agli occhi degli operatori dell’informazione foggiani, che prontamente hanno gridato allo scandalo.

Pronta la replica del Dg che così si è espresso.

Si tratta di “Un incarico di natura fiduciaria e rappresenta l’unica soluzione per riorganizzare l’ufficio stampa e garantire una continuità per le attività di comunicazione istituzionale già avviate.

Non si tratta, peraltro di un incarico da responsabile dell’ufficio stampa, come riportato da alcune testate. Il nostro piano di fabbisogno prevede un ampliamento della Struttura di informazione e comunicazione: abbiamo già presentato alla Regione Puglia una richiesta di autorizzazione per l’assunzione di nuovo personale”.

E’ quanto spiega in una nota stampa inviata a StatoQuotidiano la direzione generale del Policlinico Riuniti di Foggia.

Sul tema è intervenuto anche il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis che così ha commentato il fatto.

“Possibile che per i vertici del Policlinico di Foggia si ritenga che in tutta la Capitanata non esistano professionalità in grado di gestire al meglio le attività di ufficio stampa?”.

“In pratica – evidenzia De Leonardis – il Policlinico di Foggia ha la necessità di dotarsi di un nuovo assetto organizzativo afferente alla comunicazione istituzionale.

Logica vorrebbe la predisposizione di un bando di selezione aperto a tutti, compresi i tanti giornalisti della provincia di Foggia.

Invece, con questo atto, il Policlinico sceglie di avvalersi aprioristicamente di una professionalità proveniente dalla Asl brindisina che, sostanzialmente, svolgerà un doppio incarico per un anno assicurando al Policlinico foggiano 24 ore mensili di lavoro con un compenso orario di 60 euro l’ora.

Se proprio si voleva percorrere la strada della collaborazione interaziendale – prosegue De Leonardis – si poteva guardare in casa, alla Asl di Foggia che pure, nel lontano 2018, bandì un concorso per addetti stampa poi espletato solo nel 2022.

Sarebbe opportuno che il Policlinico di Foggia ritiri questa delibera e predisponga atti diversi che possano permettere ai giornalisti del territorio di poter partecipare alle procedure di selezione”, conclude De Leonardis.

Levata di scudi per Assostampa, che ha diramato una nota molto eloquente.

“No alla chiamata a cottimo di giornalisti da altre Asl“, fanno sapere dal sindacato regionale.