Con una nota Ansa, si apprende un intervento mirato da parte di Palazzo Chigi in materia di anti riciclaggio.

Con il decreto legislativo di riordino dei giochi online “si mette definitivamente la parola fine all’utilizzo del contante per i giochi online”.

Lo sottolineano fonti di governo precisando che

“Chi vorrà ricaricare più di 100 euro cash dovrà necessariamente utilizzare strumenti elettronici di pagamento tracciabili e sicuri”. Una misura, si evidenzia “importante nella lotta al riciclaggio di denaro su cui il governo Meloni è in prima linea sin dal suo insediamento”.

Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo per il riordino del settore dei giochi online.

Come spiegano fonti di governo, si tratta di un intervento per “razionalizzare e aggiornare il sistema dei giochi pubblici a distanza, aumentando il valore delle concessioni da assegnare portandole ai corretti livelli di mercato. Tutto il sistema viene regolato con norme più moderne e rigorose”.

“Il governo continuerà a lottare contro i furbetti, mentre c’è tutta la volontà di aiutare chi vuole pagare ma è impossibilitato a saldare per intero il proprio debito con il fisco”.

Lo assicura il viceministro dell’Economia Maurizio Leo in una nota in cui annuncia il via libera del cdm ai decreti legislativi sulla riscossione e sui giochi.

“Per questo aiuteremo i contribuenti aumentando la rateizzazione massima – aggiunge -, che passerà gradualmente da 72 a 120 rate”.

Piani di rateizzazione più lunghi, dalle attuali 72 fino ad un massimo di 120 rate mensili, per saldare i debiti con il fisco.

