"Contaminazioni". A Lucera esposizione sulla moda, con Lucia D'Angelo (Vogue Italia)

Foggia. Il mondo e la storia della moda, in dialogo con la psiche umana. E’ questo il concept del nuovo evento dal titolo “Contaminazioni” promosso dall’associazione culturale, artistica, scientifica e ambientale Utò-Lo Spazio della Luce per il prossimo venerdì 15 marzo, dalle ore 19, presso lo spazio laboratoriale di Utò a Lucera (Foggia) in via Pignatelli 14. Ingresso libero.

Durante l’evento “Contaminazioni-L’arte della moda”, il pubblico potrà ammirare un’esposizione di abiti storici e pezzi di sartoria di epoche passate e presenti, che offriranno un excursus visivo attraverso gli stili e le tendenze che hanno caratterizzato la moda italiana.

Nel contesto dell’allestimento è prevista una conversazione sul tema “Moda e anima” tra la psicologa, psicoterapeuta e giornalista Carmen Di Muro, con Lucia D’Angelo, giornalista di moda. Questo speciale dialogo dimostrerà come spesso le nostre scelte di stile sono un riflesso del nostro essere interno. Come sottolinea la dott.ssa Carmen Di Muro “Jung sosteneva che ‘l’abbigliamento è la psiche esteriorizzata’. Infatti, il modo in cui ci vestiamo diventa un atto di espressione personale, un ponte tra il mondo esterno e il nostro mondo interiore. Le scelte di stile, i colori e gli accessori diventano simboli di ciò che siamo e di ciò che desideriamo comunicare al mondo”.

Lucia D’Angelo, classe 1992, pugliese, vanta una brillante carriera nel mondo dello stile, iniziata a soli 21 anni presso Vogue Italia. Ha lavorato a stretto contatto con Franca Sozzani, figura chiave nella sua formazione professionale, che ha contribuito con la sua scrittura a dare voce a messaggi importanti e riflessioni sulla contemporaneità. Lucia D’Angelo lavora per la Condé Nast Italia dal 2013, quando durante gli studi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, risponde ad un annuncio online pubblicato dalla testata Vogue Italia, dove si proponeva a 4 persone di partecipare alle attività redazionali, per quattro settimane. Da quel 27 Gennaio 2013 inizia un percorso che, nonostante i cambiamenti sia personali sia aziendali, persiste ancora oggi.

A fare da cornice all’evento “Contaminazioni” anche la musica, che da sempre svolge un ruolo fondamentale nell’espressione della moda. La colonna sonora di questa esposizione di abiti della storia estetica italiana, presso gli spazi di Utò-Lo Spazio della Luce, sarà eseguita dal vivo dalla “Double Stumble_Blues Band”. L’affermato duo di Lucera, voce femminile e chitarra, Martina Bloise e Giuseppe Petrilli, celebra il Blues (e tanto altro), attraverso i classici dei più grandi interpreti del genere, con sortite verso Soul, Rock and Roll, R’nB , Funky, fino al Pop di qualità.