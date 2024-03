Foggia. Alla competizione elettorale del 7 e 8 marzo scorso, nonostante la diminuzione degli organici di circa 150 unità negli ultimi tre anni, che ha comportato la riduzione della rappresentanza sindacale da 12 R.S.U. del 2021 a 9 R.S.U. nel 2024, la FIM Cisl si afferma prima organizzazione nel collegio degli impiegati e riduce significativamente le distanze nel collegio degli operai, tanto da crescere con il numero dei consensi in controtendenza rispetto alle altre organizzazioni sindacali.

Il grande lavoro di squadra ha visto l’affermazione della leadership di Aldo Miscioscia con ben 95 preferenze (35%) e Salvatore Pozzuto con 35 preferenze (13%) e l’affermazione nel collegio degli operai di Michele Iacoviello con 71 preferenze (14%) e di Ernesto Tufo con 42 preferenze (8%), che hanno portata ad una rappresentanza di 4 R.S.U. FIM, 4 R.S.U. UILM e 1 R.S.U. FIOM.

“È un risultato storico per la FIM Cisl per nulla scontato, che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione – rimarca Gianfranco Micchetti, segretario generale della FIM Cisl di Foggia – Sottolineo la partecipazione e il gioco di squadra che con umiltà e senso del dovere hanno mostrato tutti i candidati, credendo nella difficile impresa e dimostrando responsabilità, senso di attaccamento e appartenenza all’organizzazione.

Questo ci conforta per gli sforzi che mettiamo in campo ogni giorno, affianco ai lavoratori. Un ringraziamento sincero va proprio a loro, a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che hanno creduto in noi e a tutti i candidati eletti e non eletti. Un augurio di proficuo lavoro nei prossimi anni va a tutti gli eletti – aggiunge Gianfranco Micchetti – i quali dovranno affrontare sfide inedite e cambiamenti importanti volti alla tutela di un patrimonio industriale inestimabile per l’economia del nostro territorio”.