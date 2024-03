Questa mattina, durante la seduta della Commissione Bilancio e Programmazione presieduta da Fabiano Amati, è stato fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento della realizzazione e progettazione di nuove strutture ospedaliere, centri e servizi sanitari specialistici. Tra le strutture considerate, vi è il Monoblocco del Policlinico Riuniti di Foggia.

Il Direttore Generale Giuseppe Pasqualone ha illustrato che il progetto è stato consegnato e validato. Una volta confermato il finanziamento, la gara potrà essere indetta rapidamente.

La discussione sulla Commissione Bilancio e Programmazione della Regione Puglia si è focalizzata sull’andamento dei lavori del “Monoblocco” del Policlinico Riuniti. Il Direttore Generale ha spiegato che le attività progettuali legate alla gestione dei finanziamenti, inizialmente previsti per 40 milioni, sono iniziate nel 2018 a seguito di una delibera datata 19 ottobre 2018, derivante dall’ex articolo 20 della legge 67/88.

Dopo una revisione dei prezzi, i costi sono saliti a 58 milioni di euro. La progettazione del monoblocco ha dovuto affrontare non solo la risoluzione del contratto di programma di finanziamento, ma anche la necessità di reperire ulteriori 18 milioni di euro dovuti all’aumento del quadro economico.

Per quanto riguarda i plessi minori, relativamente ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, l’attività progettuale è in uno stato avanzato, con un importo di 50 milioni di euro che rimane invariato. Questo finanziamento è distribuito su due linee (34,8 milioni di euro dalla legge 145 del 2018 e 15,2 milioni di euro dai fondi ex articolo 20).

La conferma del finanziamento è necessaria anche in questo caso, e solo dopo questa conferma potrà essere avviata la gara in tempi brevi. La verifica della fonte di finanziamento è prevista per lunedì prossimo.

