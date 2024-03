MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Vi raccontiamo una bella storia di fede e di amicizia, nata per caso, nel nome e nel segno dell’Arcangelo Michele, Santo Patrono e protettore della città di Monte Sant’Angelo.

Accadde che un giorno dello scorso mese di settembre, cinque Montesantangelesi o meglio “Montanari” (così comunemente sono chiamati gli abitanti di Monte S. Angelo) si ritrovarono a Malbork (Polonia) per lavoro, assaliti dalla nostalgia di casa e dall’amarezza di non poter venerare l’Arcangelo, di non poter assistere alla rituale processione della “Spada” e di non godere della Festa Patronale”.

I cinque (Michele Potenza, Saverio De Nittis, Carmelo Frattaruolo, Nicolò Lauriola e Michele Pellegrino) non si sono persi d’animo e, spinti da un innato senso di appartenenza ed orgogliosi delle proprie origini, hanno pensato bene di onorare il Santo e festeggiare a modo loro.

Cosa avevano in mente? Semplice: celebrare una santa messa in onore dell’Arcangelo in terra polacca.

Dopo aver cercato invano un prete italiano si sono imbattuti in Padre Leszek Kromka, prete polacco con trascorsi italiani che si è reso subito disponibile per la realizzazione di questo progetto.

In men che non si dica hanno messo in piedi una specie di “Comitato Festa Patronale” in terra polacca, adoperandosi affinché una statua del Santo giungesse in tempo per la celebrazione della Santa Messa del 29 settembre.

Sono riusciti così a realizzare questo piccolo sogno.

La statua, arrivata pochi giorni prima della ricorrenza, il 29 settembre è stata benedetta e collocata su apposito piedistallo.

Addobbato l’altare e predisposto tutto quanto fosse utile allo scopo, tutto era pronto per la celebrazione della Santa Messa. La funzione religiosa, emozionante e particolarmente sentita, ha visto la partecipazione di circa 150 italiani presenti in loco, ovviamente erano presenti i cinque amici protagonisti di questa bella storia.

Appena terminata la funzione un timore ha turbato i cinque: “e adesso cosa ne sarà della statua?”

Senza alcuna esitazione fu presto trovata una soluzione. “Non sappiamo a chi toccherà farlo ma l’ultimo di noi che lascerà la Polonia dovrà donare la statua del Santo a Padre Leszek e alla sua Parrocchia, la promessa va assolutamente onorata”.

Da quel momento sono trascorsi circa sei mesi e quel giorno che sembrava così lontano è arrivato, anche il destino ci ha messo lo zampino e, casualmente, ha voluto che a consegnare la statua dell’Arcangelo fosse proprio uno che ne portasse il nome: Michele (Potenza).

Come da egli stesso affermato, in un’atmosfera permeata di sacralità e di mistero, sentiva al suo fianco gli amici anche se lontani, onorato e privilegiato nel consegnare la statua a Padre Leszek durante la funzione religiosa tenutasi nella mattinata del 10 marzo u.s. presso la Chiesa della Discesa dello Spirito Santo di Malbork.

Da domenica scorsa, dunque, la statua ha trovato la sua definitiva collocazione presso la “Chiesa della Discesa dello Spirito Santo”, all’interno di una luminosa edicola votiva appositamente progettata e realizzata per accoglierla.

Dalle parole del protagonista si percepiscono le sensazioni, le emozioni, la gioia e l’orgoglio di aver consegnato la statua, felice di aver tenuto fede alla promessa fatta insieme ai suoi amici, già rientrati in Italia.

Da domenica scorsa si può venerare il Santo e si potrà invocare la protezione dell’Arcangelo anche nella cittadina polacca di Malbork.

Grazie a questa splendida iniziativa è nata una bella amicizia con la comunità della Parafia Zesłania Ducha Świętego w Malborku, i Montanari e gli Italiani si sono sentiti a casa e di questo saranno sempre grati a Padre Leszek e ai suoi parrocchiani.

E’ nata una bella collaborazione, una profonda e sincera amicizia che si spera duri per sempre e a rinsaldare questo legame vi è la notizia che la Comunità della Parafia Zesłania Ducha Świętego w Malborku, nel prossimo mese di aprile si recherà a Monte Sant’Angelo per visitare la città garganica e il Santuario di San Michele.

La storia non finisce qui – si affrettano a precisare i “Montanari” – questo è solo il primo capitolo di un libro aperto a tutti, un libro sull’amicizia, sulla fede, sul reciproco rispetto, sulla collaborazione nata tra due piccole comunità che rappresentano in qualche modo l’essenza di due popoli.

Firmato: Giramondo