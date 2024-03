Foggia. Nella terra di nessuno che è diventata il Quartiere Ferrovia, gli abitanti si trovano a fare i conti con una realtà che sembra sfuggire al controllo, nonostante le promesse delle istituzioni locali. La cronaca di un altro sabato sera ha evidenziato, ancora una volta, la necessità di interventi concreti per ridare dignità e sicurezza a un luogo che sembra sempre più abbandonato.

Recentemente, alcuni interventi sporadici della polizia locale hanno destato l’attenzione, ma si tratta di misure insufficienti in confronto alle necessità del quartiere. Ciò che sorprende, oltretutto, non è tanto la presenza delle forze dell’ordine quanto il fatto che, in altre città, simili interventi sono considerati la norma e non fanno notizia.

Le richieste dei residenti di incrementare la presenza di pattuglie dopo le 23 del sabato sera, al fine di contrastare il fenomeno della sosta selvaggia, sono state accolte solo a parole. Nonostante gli appelli effettuati anche nella mattinata del 9 marzo, nessuna risposta concreta è giunta dal fronte delle autorità competenti. Incivili che mettono a repentaglio la sicurezza altrui, come il solito prepotente parcheggiato in modo irresponsabile su marciapiedi e incroci, continuano a sfuggire alle sanzioni.

Su invito delle istituzioni locali, espresso in risposta a un commento su un quotidiano locale, è stata fatta una prova di contatto telefonico con la polizia locale. Tuttavia, la voce elettronica ha comunicato che “nessun operatore è al momento disponibile” e ha invitato a scrivere per posta certificata. Questo atteggiamento non fa che alimentare il senso di abbandono dei cittadini che, pur apprezzando la vicinanza delle istituzioni, si sentono ignorati nelle loro segnalazioni.

È fondamentale che le istituzioni dimostrino un impegno concreto nel ripristinare la sicurezza nel Quartiere Ferrovia. Gli abitanti chiedono risposte alle loro segnalazioni, anche durante il sabato sera. Proposte come la creazione di una chat di gruppo su canali social o su WhatsApp potrebbero rappresentare un passo concreto verso una collaborazione più efficace tra istituzioni e cittadini, permettendo segnalazioni rapide e tracciabili, al fine di evitare che finiscano nel vuoto, come accade troppo spesso.

Solo attraverso una sincera sinergia tra le istituzioni e i residenti, il Quartiere Ferrovia potrà sperare di tornare a brillare come un tempo, riconquistando la sicurezza e la serenità che i cittadini meritano.

Foggia. In via Trieste angolo via Monfalcone l’immondizia si scarica sui marciapiedi

“In via Trieste angolo via Monfalcone l’immondizia si scarica sui marciapiedi: ormai questa pratica è diventata una “usanza”. In questo punto è così da anni e nessuno è mai riuscito a risolvere questo penoso problema. A pagarne, come sempre, sono i residenti del quartiere Ferrovia di Foggia, da anni rassegnati e al termine delle speranze. Non c’è certezza di chi riduce gli spazi pubblici ad uno schifo ma probabilmente dalla tipologia di rifiuti e dalle scritte su di essi si potrebbe capire di più. Il passaggio pedonale – come si vede nel video – risulta bloccato dalla montagna di rifiuti disseminati sul marciapiede. È inconcepibile, nel 2024, vedere una zona di Foggia ridotta in questa maniera”. “I residenti del quartiere Ferrovia ormai si sentono abbandonati da tutti”.