Manfredonia. Se prima di “Giù le mani” la linearità pro Amministrative era indefinita, all’esito di ordinanza e intercettazioni, il quadro ora sembra essere più fosco.

Del resto, al netto di misure e indagati, i 3 filoni d’indagine hanno rivelato una verità inconfutabile.

Una verità comune a diverse realtà: la difficoltà di una “serenità” amministrativa per lo sviluppo dei territori. In sintesi: una grande confusione interessa oggi Manfredonia. Come da anni. Chiamalo se vuoi disgregamento totale dopo la compattezza (di politica e gestione) del Partito Democratico.

Del resto, è improbabile che un singolo progetto possa prevalere su altri senza apparentamenti di forza. Nessuno può vincere da solo, rendendo necessarie convivenze non volute, che rendono precarie future Amministrazioni. Così dal 2015. I risultati sono stati infatti: scioglimenti, Commissioni straordinarie e prefettizie.

Al momento non ci sono certezze per i prossimi candidati a sindaco, per la formazione del neo Consiglio e della neo Giunta. Manfredonia 2024 con padre e figlio Basta, Romani, Brigida e Troiano, Agiamo, 5Stelle, Centrosinistra, Centristi, ex (ed ex ex) amministratori: la sensazione è quella dell’attesa di una mossa altrui e la mancanza di un progetto comune. Dunque, non c’è compattezza su un candidato, anche in considerazione della recente casistica.

Intanto, come rivela una fonte, “dopo 3 settimane di attesa”, lo scorso sabato sera 9 marzo 2024 referenti del Movimento 5 stelle di Manfredonia avrebbero comunicato “che non intendono partecipare alla coalizione di centrosinistra”. Questa la direzione che sarebbe stata data in primis dall’europarlamentare Furore.

“Ad oggi non ci sono le condizioni per un Campo largo, comprensivo dei partiti del centrosinistra, per il candidato a sindaco e dunque per le Amministrative”, dice il già candidato a sindaco e consigliere comunale pentastellato Raffaele Fatone. “Sono in corso naturalmente ulteriori valutazioni prima della decisione ufficiale”.

Oggettivamente, un momento di stasi politico – culturale – sociale preoccupante, del quale non tutti hanno reale contezza. Questo ricordando come l’ultima Amministrazione che ha coperto l’intero mandato (5 anni) è stata quella del 2010-2015. Quasi 10 anni fa.