SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Al termine di un percorso di condivisione e di progettazione il MoVimento 5 Stelle, In…formazione, Cittadini Sangiovannesi, SiAmo San Giovanni Rotondo, Sinistra in Comune e Insieme hanno individuato, all’unanimità, quale candidato sindaco il dottor Filippo Barbano, persona molto conosciuta per il suo impegno nel suo lavoro e nell’associazionismo, sintesi dei valori della coalizione, che possiede le caratteristiche giuste e necessarie per rappresentare al meglio le esigenze della città, per valorizzare le politiche legate al turismo, al sociale, all’ambiente, di legalità, di sicurezza e di trasparenza.

Un nome con tutte le carte in regola per interpretare, nel migliore dei modi possibili, la nostra idea di sviluppo della città.

La coalizione, nelle prossime settimane, avvierà un percorso di condivisione e di ascolto con tutta la cittadinanza per condividere il programma amministrativo per i prossimi cinque anni.

Siamo certi che il profilo professionale e umano del candidato sindaco sarà accolto in modo estremamente positivo dalla comunità.

Il progetto politico rimane aperto alle altre forze partitiche e civiche che vorranno aderire alla coalizione, abbracciandone i principi regolatori, che condividano i temi programmatici, necessari ed imprescindibili, per assicurare una migliore qualità della vita dei cittadini e favorire politiche di accoglienza per i numerosi turisti in visita a San Pio.

«Sarà una campagna elettorale che segnerà un passaggio importante per San Giovanni Rotondo- dichiara il candidato Filippo Barbano– si tratta di un progetto civico forte che rappresenta una svolta importante per la nostra città.

Una nuova visione, innovativa, seria e soprattutto indipendente e libera dagli schemi che per troppi anni hanno bloccato lo sviluppo della città.

Ed è per questi motivi che ho accettato la candidatura. Stiamo costruendo, insieme, un patto che nasce collettivamente e che vedrà come primo e fondamentale modo di operare la condivisione costante, la partecipazione alle scelte, il confronto con tutte le numerose espressioni della nostra comunità.

Ringrazio tutte le liste della coalizione, il mio impegno sarà quello di rappresentare al meglio una visione di città che guarda al futuro con determinazione e fiducia».