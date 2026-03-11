Addio a Cristina Colturi, la madre: "Mi aveva detto: voglio che le mie ceneri vengano affidate a chi mi vuole bene”

La famiglia di Cristina Colturi, la 28enne di Castelnuovo Bozzente (Como) tragicamente morta a Tenerife durante un volo in parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada, ha già organizzato il commiato finale secondo le ultime volontà della giovane. Cristina, prima di morire, ha dimostrato il suo amore per la vita donando gli organi, con alcuni che resteranno in Spagna e altri destinati anche alla Cina, regalando a chi li riceverà una nuova possibilità di vita.

A raccontare i dettagli è la madre, Angelica Luraschi, che spiega come Cristina desiderasse essere cremata e le ceneri disperse dagli amici, senza sepoltura: “Mi aveva detto: qualsiasi cosa mi dovesse succedere, voglio che le mie ceneri vengano affidate a chi mi vuole bene”.

I familiari, rientrati dalle Canarie, sono stati accanto a Cristina fino all’ultimo, condividendo momenti di profondo affetto accanto ai macchinari che la tenevano in vita per l’espianto degli organi: “Era come se stesse dormendo, calda, profumata, bellissima. L’abbiamo baciata, abbracciata, le abbiamo parlato”, racconta la madre.

Cristina viveva a Tenerife da un anno, dove lavorava come armocromista negli alberghi e aveva incontrato il fidanzato Pedro, con cui aveva condiviso un legame speciale per oltre un anno. Prima dell’ultimo addio, Pedro le ha dedicato la canzone “Perfect” di Ed Sheeran, simbolo del loro amore e della loro storia.

La famiglia e gli amici hanno già scelto come rendere l’addio un momento che rispecchi la personalità solare e vivace di Cristina: indosserà un abito lungo blu, il suo colore preferito, e le sue ceneri saranno disperse in una festa sulla spiaggia, celebrando la sua vita e il suo sorriso.

Cristina, che aveva vissuto in città come Miami, Dublino e lungo il Cammino di Santiago, aveva lasciato un’impronta profonda in chi le stava vicino, e la sua famiglia continua a ricevere messaggi di vicinanza da tutto il mondo. La madre conclude: “Cristina odiava la tristezza. Portava gioia ovunque andasse e la ricorderemo con una festa e con il suo bellissimo sorriso”.

