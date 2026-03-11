FOGGIA – «Gli dovevo dei soldi. All’ennesima minaccia mi ha detto: “Vuoi veramente chiamare Gesù Cristo?”. In quel momento è scattato qualcosa: ho montato la pistola che avevo nel marsupio e ho sparato».

Sono le dichiarazioni rese da Donato Romano, 45 anni, foggiano, imputato per l’omicidio di Giovanni Mastropasqua, il fruttivendolo 50enne ucciso con un colpo di pistola il 19 giugno scorso in via Arpaia, a Foggia.

Romano, assistito dall’avvocata Monica Scaglione, ha chiesto e ottenuto di essere ascoltato nel corso dell’udienza preliminare celebrata oggi, mercoledì 11 marzo, davanti alla gup Odette Eronia del Tribunale di Foggia.

Nel corso dell’udienza, Romano ha cercato di respingere l’aggravante della premeditazione, contestata dalla Procura. Il 45enne, che ha già ammesso le proprie responsabilità, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, oltre che dei reati legati al possesso, porto e utilizzo in luogo pubblico di un’arma modificata. Secondo quanto dichiarato in aula, la pistola — una semiautomatica calibro 380 modificata — era già in suo possesso dal 2019. «Possedevo quell’arma dal 2019. Ne avevo due identiche, ma una mi fu sequestrata nello stesso anno. Ultimamente non mi sentivo sicuro e la portavo con me, smontata, nel marsupio. Anche quel giorno era lì», ha riferito.

L’imputato ha quindi ripercorso le fasi dell’incontro con la vittima, sostenendo che sarebbe stato Mastropasqua a volerlo vedere con insistenza. Dal caffè al bar fino all’epilogo mortale in auto, Romano ha raccontato che il delitto sarebbe maturato al culmine di una nuova minaccia. «Mastropasqua pensava forse che stessi prendendo i soldi dal marsupio, invece stavo montando la pistola», ha spiegato. Un passaggio che, secondo quanto emerso, troverebbe riscontro anche nei filmati delle telecamere di sorveglianza acquisiti dagli inquirenti, nei quali l’uomo viene ripreso mentre fruga per alcuni minuti nel marsupio, prima di estrarre l’arma e sparare.

«Nell’udienza di oggi abbiamo riascoltato Donato Romano, che ha rettificato alcune precedenti dichiarazioni», ha spiegato a FoggiaToday l’avvocata Monica Scaglione. Secondo la difesa, dalle dichiarazioni rese sarebbe emerso che l’arma non fu acquistata per uccidere Mastropasqua, ma si trovava già nella disponibilità dell’imputato da anni. La legale ha inoltre sostenuto che, nel giorno dell’omicidio, sarebbe stata la vittima a cercare con insistenza Romano, arrivando anche a minacciare di recarsi sul suo posto di lavoro. Circostanze che, sempre secondo la difesa, sarebbero documentate da messaggi WhatsApp.

I due si sarebbero incontrati inizialmente davanti all’ufficio postale, dove Romano avrebbe mostrato a Mastropasqua di non avere denaro sul conto. Successivamente, sempre secondo questa ricostruzione, la vittima gli avrebbe imposto di salire in auto. «Romano aveva con sé la pistola, ma smontata. È stata assemblata e armata solo immediatamente prima dell’uso, dopo l’ennesima minaccia», ha aggiunto la difesa, parlando di “dolo d’impeto” e non di un’azione preordinata.

Una tesi che, tuttavia, il giudice non ha accolto, confermando l’aggravante della premeditazione.

Alla luce delle dichiarazioni rese in aula, la difesa aveva chiesto di escludere la premeditazione e consentire così l’accesso al rito abbreviato, che avrebbe garantito all’imputato lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. La richiesta è stata però rigettata. Donato Romano è stato quindi rinviato a giudizio davanti alla Corte d’Assise di Foggia. Il processo inizierà ad aprile. Nel corso dell’udienza preliminare sono state inoltre accolte sei costituzioni di parte civile, presentate dai familiari della vittima e da una ex compagna, tutti assistiti dall’avvocato Ettore Censano. Lo riporta foggiatoday.it.