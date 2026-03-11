Edizione n° 6001

Home // Attualità // Arriva il formaggio con fosforo non assorbibile: una novità per chi soffre di problemi renali

FORMAGGIO FOSFORO Arriva il formaggio con fosforo non assorbibile: una novità per chi soffre di problemi renali

Si tratta di prodotti in cui il fosforo presente diventa non assorbibile dall’organismo, rendendoli particolarmente adatti a chi deve controllare attentamente questo elemento nella propria dieta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Attualità //

Una nuova linea di formaggi pensata per chi ha patologie renali arriva sugli scaffali dei supermercati. Si tratta di prodotti in cui il fosforo presente diventa non assorbibile dall’organismo, rendendoli particolarmente adatti a chi deve controllare attentamente questo elemento nella propria dieta.

La linea si chiama Frip (Free Phosphate) ed è attualmente disponibile in 80 punti vendita di Coop Alleanza 3.0. Il risultato è stato ottenuto aggiungendo carbonato di calcio durante il processo di produzione, una sostanza priva di sapore e odore che non altera il gusto del formaggio.

Il metodo è stato sviluppato e brevettato dall’Irccs Policlinico di Milano, nell’ambito delle ricerche condotte nel reparto di nefrologia pediatrica. L’idea nasce dall’esigenza di permettere anche ai pazienti più piccoli, che non possono rinunciare al latte, di assumere latticini senza aumentare i livelli di fosforo nell’organismo.

Durante la digestione, infatti, il fosforo reagisce con il carbonato di calcio formando un composto insolubile, che non viene assorbito ma eliminato naturalmente dal corpo. Questo meccanismo consente di applicare il procedimento anche ai prodotti lattiero-caseari senza modificarne sapore e caratteristiche nutrizionali percepite.

L’efficacia della soluzione è stata valutata in uno studio pubblicato sul Journal of Nephrology, che ha coinvolto pazienti sottoposti a emodialisi. I risultati hanno evidenziato che il consumo di questi formaggi aiuta a contenere l’aumento dei livelli di fosforo nel sangue tra una seduta di dialisi e l’altra, senza provocare variazioni nei livelli di calcio.

Lo riporta ansa.it.

