ASL Foggia: a Vico del Gargano tre giornate dedicate allo screening del tumore al collo dell'utero

VICO DEL GARGANO ASL Foggia: a Vico del Gargano tre giornate dedicate allo screening del tumore al collo dell’utero

L’obiettivo è facilitare l’accesso ai programmi gratuiti di prevenzione e favorire una maggiore partecipazione delle donne residenti nel territorio

ASL Foggia: a Vico del Gargano tre giornate dedicate allo screening del tumore al collo dell'utero

ASL Foggia: a Vico del Gargano tre giornate dedicate allo screening del tumore al collo dell’utero

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Gargano // Manfredonia //

Si potenzia la prevenzione oncologica femminile sul Gargano. A partire dal 16 marzo 2026, l’ASL Foggia amplia le attività dell’ambulatorio di Vico del Gargano, incrementando le giornate dedicate allo screening per il tumore al collo dell’utero, esame raccomandato dal Ministero della Salute per le donne tra i 25 e i 64 anni.

L’obiettivo è facilitare l’accesso ai programmi gratuiti di prevenzione e favorire una maggiore partecipazione delle donne residenti nel territorio, in linea con le indicazioni della Regione Puglia.

Nuove giornate e orari dell’ambulatorio

Con il nuovo calendario, gli appuntamenti settimanali per lo screening diventano tre, permettendo un significativo ampliamento delle opportunità di accesso ai controlli. L’ambulatorio di via Giuseppe Di Vagno 2, che fa capo al Distretto Socio Sanitario di Vico del Gargano diretto da Cinzia Piccaluga, osserverà i seguenti orari:

lunedì dalle 8.30 alle 13.30
martedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30
giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30

Per quanto riguarda l’ambulatorio di Peschici, lo screening del cervicocarcinoma sarà effettuato il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 11.30.

Modalità di accesso allo screening

Per effettuare l’esame è necessario presentarsi con la tessera sanitaria.
Per le sedute del lunedì, martedì mattina e giovedì mattina è richiesto l’invito del Centro Screening di ASL Foggia, mentre il martedì e il giovedì pomeriggio l’accesso è libero, senza prenotazione.

Le ostetriche Rita Antonietta Trombetta e Antonietta Giordano saranno a disposizione delle utenti per informazioni, accoglienza e supporto durante tutto il percorso di screening.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0884/920809 oppure scrivere all’indirizzo segreteriascreening@aslfg.it.

Un esame semplice, rapido e indolore

Lo screening del tumore al collo dell’utero è un esame rapido, indolore e della durata di pochi minuti, ma di grande importanza per la salute. Consiste nel prelievo di una piccola quantità di cellule dal collo dell’utero attraverso un tampone e una spatolina.

Il tipo di test varia in base all’età:

tra i 25 e i 29 anni viene eseguito il Pap Test, utile per individuare eventuali alterazioni cellulari
tra i 30 e i 64 anni viene effettuato l’HPV-DNA test, che rileva la presenza del Papilloma Virus Umano, principale fattore di rischio per il tumore della cervice uterina

Uno strumento fondamentale per salvare la vita

«Potenziare gli screening negli ambulatori territoriali significa abbattere le barriere geografiche che spesso limitano l’adesione ai programmi di prevenzione», spiega il commissario straordinario di ASL Foggia, Antonio Nigri.

«Aderire agli screening oncologici richiede pochi minuti ma può salvare la vita. Prevenire significa intervenire prima che la malattia si manifesti, quando le possibilità di cura sono più alte e le terapie meno invasive. Lo screening del cervicocarcinoma è uno strumento efficace che negli anni ha contribuito a ridurre incidenza e mortalità del tumore del collo dell’utero».

Servizi più vicini alle donne del territorio

Il potenziamento dell’ambulatorio di Vico del Gargano rientra in un progetto più ampio volto a rendere i servizi di prevenzione sempre più accessibili nelle aree del territorio.

«Ampliare le giornate di apertura significa offrire a un numero maggiore di donne la possibilità di prendersi cura della propria salute con un esame semplice, rapido e gratuito», sottolinea la direttrice del Distretto Socio-Sanitario di Vico del Gargano, Cinzia Piccaluga. «La partecipazione attiva delle donne resta fondamentale. Per questo l’ASL Foggia punta su campagne di informazione e sensibilizzazione, affinché ogni donna nella fascia d’età indicata colga l’importanza della prevenzione».

L’azienda sanitaria punta inoltre ad ampliare ulteriormente la rete degli screening sul Gargano, con l’apertura di nuovi punti a Cagnano e Carpino, che si aggiungeranno agli ambulatori già attivi a Vico del Gargano, Vieste e Peschici.

