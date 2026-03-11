Bari, 16enne accoltellato vicino alla spiaggia di Pane e Pomodoro

Momenti di tensione nella serata a Bari, dove un ragazzo di 16 anni è stato ferito con un’arma da taglio nei pressi della spiaggia di Pane e Pomodoro. L’episodio si è verificato a poca distanza dal litorale e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Il giovane ha riportato diverse ferite da coltello alla testa, alla coscia destra e alle dita della mano destra, probabilmente nel tentativo di difendersi durante l’aggressione. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che dopo le prime cure ha trasferito il minorenne in codice rosso al Pronto soccorso del Policlinico di Bari.

Nonostante la gravità iniziale dell’intervento, le condizioni del ragazzo non sarebbero considerate critiche.

Sull’accaduto stanno lavorando gli agenti delle Volanti della Questura di Bari, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli investigatori analizzeranno sia i rilievi effettuati nell’area dell’aggressione sia le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di una lite tra ragazzi degenerata in violenza, culminata con il ferimento del sedicenne. Le indagini proseguono per individuare eventuali responsabili e chiarire le circostanze dell’episodio.

Lo riporta leggo.it.