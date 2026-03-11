Edizione n° 6002

Home // Bari // Bari, atto intimidatorio contro i Testimoni di Geova: individuato il presunto responsabile

BARI INTIMIDATORIO Bari, atto intimidatorio contro i Testimoni di Geova: individuato il presunto responsabile

La Polizia di Stato ha individuato un uomo di 39 anni, originario di Bari, ritenuto il presunto autore dell’atto intimidatorio avvenuto lo scorso 1° marzo

Bari, atto intimidatorio contro i Testimoni di Geova: individuato il presunto responsabile

Testimoni di Geova Bari - Fonte Immagine: baritoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Bari // Cronaca //

La Polizia di Stato ha individuato un uomo di 39 anni, originario di Bari, ritenuto il presunto autore dell’atto intimidatorio avvenuto lo scorso 1° marzo ai danni della congregazione cristiana dei Testimoni di Geova.

L’uomo è indagato per fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, fabbricazione e porto di ordigno incendiario e turbamento di funzioni religiose. L’attività investigativa è stata svolta nella fase delle indagini preliminari e dovrà essere successivamente verificata in sede processuale nel contraddittorio con la difesa.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 1° marzo presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova nel quartiere Carrassi, dove era in corso una funzione religiosa con oltre 70 fedeli presenti, tra cui diversi bambini. Un uomo, descritto dai presenti come un quarantenne italiano con occhiali da vista, aveva chiesto di poter partecipare alla celebrazione.

Dopo aver ottenuto il consenso, si è sistemato nella parte posteriore della sala appoggiando sul pavimento una busta di colore celeste. Poco dopo, un forte odore di benzina proveniente dalla busta ha fatto scattare l’allarme tra i presenti, che hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Accortosi di essere stato scoperto, l’uomo ha abbandonato la busta ed è fuggito rapidamente dal luogo di culto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos, le Volanti e gli artificieri della Questura, che hanno verificato la presenza, all’interno della busta, di un ordigno incendiario rudimentale, poi reso immediatamente innocuo dagli artificieri.

Le indagini della Digos, supportate anche dall’analisi delle immagini di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali della zona, hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del sospettato. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe raggiunto il luogo di culto utilizzando una bicicletta a noleggio di un servizio di bike sharing, portando con sé la busta contenente una tanica di plastica appena riempita di benzina presso un distributore della zona. Alla tanica era collegato un dispositivo rudimentale di accensione che fungeva da innesco.

Sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori, la Procura della Repubblica di Bari ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’applicazione della misura cautelare dell’arresto in carcere nei confronti del 39enne.

Si precisa che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. L’uomo, infatti, deve essere considerato presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

