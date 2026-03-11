Bif&st 2026, presentata la 17ª edizione del festival del cinema di Bari

È stata presentata questa mattina la 17ª edizione del Bif&st – Bari International Film & TV Festival, in programma nel capoluogo pugliese da sabato 21 a sabato 28 marzo 2026. Il festival, diretto dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi, è il festival della Regione Puglia ed è prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, presieduta da Anna Maria Tosto e diretta da Antonio Parente. L’evento è finanziato dalla Regione Puglia (intervento sostenuto con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027), con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e della SIAE, in collaborazione con il Comune di Bari e con il contributo di numerose istituzioni e realtà del territorio, tra cui la Fondazione Petruzzelli, la Camera di Commercio di Bari, la Nuova Fiera del Levante e la Fondazione Puglia.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il sindaco di Bari Vito Leccese, il direttore artistico del festival Oscar Iarussi, la presidente di Apulia Film Commission Anna Maria Tosto e il direttore generale Antonio Parente.

Decaro: “Una scommessa che i pugliesi hanno vinto”

«Il Bif&st è stata una scommessa che la Regione Puglia ha fatto con sé stessa e con la sua comunità. Oggi, dopo 17 anni, possiamo dire che è una scommessa che i pugliesi hanno vinto», ha dichiarato Antonio Decaro.

Secondo il presidente della Regione, il festival rappresenta molto più di un semplice evento cinematografico: «Per la Puglia il Bif&st non è mai stato soltanto un festival del cinema, ma una leva strategica di sviluppo culturale che coinvolge la comunità pugliese».

Decaro ha sottolineato anche il valore culturale e sociale del cinema nel raccontare il presente: «Il cinema è l’arte che più si nutre della realtà che ci circonda. Il contesto geopolitico mondiale ci impone di riflettere su nuovi scenari drammatici, ricordando che Bari e la Puglia sono sempre più al centro dello spazio euro-mediterraneo, un universo ricco di storie da interpretare e raccontare».

Leccese: “Bari sempre più capitale culturale del Sud”

Per il sindaco di Bari Vito Leccese il festival rappresenta ormai «un appuntamento imprescindibile nel panorama culturale italiano e internazionale».

«Sin dalla sua nascita – ha dichiarato – il Bif&st è stato un crocevia di visioni e linguaggi del cinema, contribuendo a restituire a Bari il suo ruolo di capitale culturale del Sud Italia».

Il primo cittadino ha evidenziato anche il crescente interesse del cinema e della televisione per la città: «Bari si afferma sempre più come un set naturale, dove storia, cultura e arte si intrecciano in numerose produzioni audiovisive».

Tosto: “Il festival racconta la comunità del Mediterraneo”

Per Anna Maria Tosto, presidente di Apulia Film Commission, l’edizione 2026 segna un passo ulteriore nel percorso intrapreso negli ultimi anni.

«Il Bif&st 2026 – ha spiegato – propone un festival che riflette sul passato e sul presente per guardare al futuro del cinema, esplorando culture diverse e offrendo al pubblico il cinema come linguaggio universale».

Un risultato possibile, ha sottolineato Tosto, grazie alla collaborazione tra istituzioni e sponsor: «Il sostegno della Regione Puglia e la sinergia con il Comune di Bari rendono possibile il rinnovarsi di un appuntamento che fa della cultura e del cinema un volano di crescita».

Iarussi: “Il cinema come tregua nel mondo”

Nel suo intervento il direttore artistico Oscar Iarussi ha sottolineato il ruolo del festival in un contesto internazionale complesso.

«Il Bif&st può essere una sorta di tregua: otto giorni di visioni e incontri a Bari in un contesto globale segnato da crisi e conflitti», ha spiegato.

Il festival 2026 proporrà oltre 120 film e appuntamenti, con concorsi, retrospettive, incontri e anteprime. Tra gli ospiti attesi figurano personalità di primo piano del cinema internazionale, mentre saranno dedicate retrospettive a Giuseppe Tornatore e al regista franco-tunisino Abdellatif Kechiche.

Tra gli eventi speciali anche il film-concerto di Nuovo Cinema Paradiso con le musiche di Ennio Morricone, la presenza dell’attore premio Oscar Wes Studi e una sezione dedicata al cinema horror.

L’edizione 2026 renderà inoltre omaggio a Claudia Cardinale, icona del cinema italiano scomparsa lo scorso anno, e celebrerà il centenario della nascita del premio Nobel Dario Fo.