Edizione n° 6002

BALLON D'ESSAI

CIALA-EBAT Foggia, Lorenzo Belcapo nuovo presidente

LORENZO BELCAPO CIALA-EBAT Foggia, Lorenzo Belcapo nuovo presidente

Nel corso dell’insediamento, Belcapo ha voluto rivolgere un ringraziamento al presidente uscente per il lavoro svolto negli anni passati

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

FOGGIA – È Lorenzo Belcapo, direttore di Coldiretti Foggia, il nuovo presidente dell’ente bilaterale agricolo CIALA-EBAT della provincia di Foggia. Insieme al vicepresidente Giovanni Tarantella, segretario generale della Flai Cgil Foggia, e al nuovo Comitato, guiderà l’ente nel prossimo mandato.

Nel corso dell’insediamento, Belcapo ha voluto rivolgere un ringraziamento al presidente uscente per il lavoro svolto negli anni passati, sottolineandone l’impegno e il contributo dato alla crescita e al consolidamento dell’ente bilaterale sul territorio.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del ruolo che il CIALA-EBAT riveste per il sistema agricolo della Capitanata», ha dichiarato il neo presidente. «Il lavoro portato avanti finora rappresenta una base solida su cui proseguire, rafforzando il ruolo dell’ente come strumento di sostegno per lavoratori agricoli e imprese».

Durante l’incontro è stata ribadita la volontà di proseguire nel solco della collaborazione tra le parti sociali, valorizzando il modello della bilateralità, considerato un elemento centrale per lo sviluppo di un settore agricolo capace di contribuire alla crescita economica e sociale del territorio.

Il vicepresidente Giovanni Tarantella ha evidenziato il ruolo strategico dell’ente nel garantire tutele e diritti nel comparto agricolo. «Il nostro impegno sarà quello di lavorare in modo responsabile e condiviso per migliorare il welfare dei lavoratori, promuovere la sicurezza e contribuire alla costruzione di un’agricoltura sempre più giusta, regolare e di qualità», ha affermato.

Tra le priorità indicate per il prossimo periodo figurano il rafforzamento delle misure di welfare per i lavoratori agricoli, il sostegno alle imprese e la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso nuove iniziative sempre più vicine alle esigenze del settore.

L’obiettivo, conclude la nota dell’ente bilaterale, è quello di consolidare e sviluppare ulteriormente il ruolo del CIALA-EBAT come punto di riferimento per il comparto agricolo della provincia di Foggia, promuovendo un’agricoltura attenta alla qualità del lavoro, alla sicurezza e alla legalità.

