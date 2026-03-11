Ciclovia Adriatica, alla Provincia di Foggia il sedime ferroviario dismesso

Un nuovo passo avanti verso la realizzazione della Ciclovia turistica nazionale Adriatica. Con una determinazione adottata l’11 marzo 2026, la Provincia di Foggia ha avviato la procedura per la stipula del contratto di cessione gratuita da parte della Regione Puglia di un tratto di sedime ferroviario dismesso destinato alla realizzazione della pista ciclabile.

L’intervento rientra nel grande progetto della Ciclovia Adriatica, inserita nel Sistema nazionale delle ciclovie turistiche e finanziata anche con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) attraverso il programma NextGenerationEU. Il tracciato complessivo della ciclovia si sviluppa lungo la costa adriatica da Chioggia, in Veneto, fino al Gargano, collegando numerosi territori costieri e valorizzando le potenzialità turistiche delle aree attraversate.

Per quanto riguarda la Puglia, il progetto prevede diversi tratti ciclabili strategici, tra cui quello compreso nell’asse Lesina–Manfredonia, che attraversa il territorio della provincia di Foggia. Proprio per la realizzazione di questo segmento è stata prevista la cessione del sedime ferroviario dismesso, infrastruttura che potrà essere riconvertita in percorso ciclabile.

La determinazione del dirigente del settore Viabilità e Infrastrutture stradali della Provincia prevede inoltre l’impegno di spesa necessario per coprire gli oneri connessi alla stipula del contratto di trasferimento del bene. Un passaggio tecnico-amministrativo indispensabile per consentire l’avvio delle successive fasi progettuali e realizzative.

La Ciclovia Adriatica rappresenta uno dei principali progetti nazionali per la mobilità sostenibile e il turismo lento. Il finanziamento originario previsto dal decreto ministeriale del 2018 ammonta a oltre 16 milioni di euro destinati alla progettazione e alla realizzazione dei primi lotti funzionali dell’infrastruttura ciclabile.

Per la Regione Puglia è stata assegnata una quota di oltre 3,4 milioni di euro per le attività progettuali e per lo sviluppo dei tratti di competenza regionale. La realizzazione della ciclovia è considerata strategica non solo per il miglioramento della mobilità dolce ma anche per la promozione del turismo sostenibile lungo l’intero versante adriatico.

Nel caso della provincia di Foggia, il progetto potrebbe contribuire a rafforzare l’offerta turistica.

A cura di Giovanna Tambo.