Dal Gargano al set di “Imma Tataranni 5”: la storia del manfredoniano Nicola Tesoro

C’è chi scopre presto la propria strada e chi, dopo averla lasciata per un po’, la ritrova quasi per caso. È il caso di Nicola Tesoro, originario di Manfredonia, che oggi è tra i volti che hanno partecipato alle riprese della quinta stagione della serie Rai “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, condividendo alcune scene con l’attrice protagonista Vanessa Scalera.

Un’esperienza arrivata in modo inatteso. Tutto nasce da un provino per un ruolo nella nuova stagione della serie, fortunatamente superato grazie anche all’intuizione del regista Francesco Amato. Nel giro di pochi mesi Nicola si è così ritrovato sul set di una delle fiction più seguite della televisione italiana, vivendo da vicino il lavoro di una produzione di grande rilievo.

Eppure la passione per la recitazione affonda le radici molti anni prima. Nato a Manfredonia nel 1985, Nicola scopre il teatro durante gli anni del Liceo Scientifico “G. Galilei”, partecipando a un laboratorio teatrale curato da Antonio Del Nobile. È proprio in quell’occasione che nasce la prima vera scintilla artistica.

Nel 2004, durante l’estate, prende parte come attore e narratore a uno dei primi progetti della Bottega degli Apocrifi, realtà teatrale molto attiva sul territorio garganico. Da quel momento inizia un percorso che lo porta a calcare numerosi palchi per circa dieci anni, soprattutto nel mondo dell’animazione nei villaggi turistici, tra spettacoli serali e performance teatrali in diverse località.

L’esperienza davanti alla macchina da presa arriva nel 2012, quando prende parte al cortometraggio “Il trip di Enea” prodotto da Epok Studios, diretto da Vincenzo Totaro, su soggetto e sceneggiatura di Antonio Universi e Teresa La Scala.

Poi la vita prende una direzione diversa. Dal 2014 Nicola si trasferisce a Roma, dove intraprende un percorso professionale lontano dal mondo dello spettacolo, lavorando come Key Account in una multinazionale. Una scelta che sembrava aver messo in secondo piano la passione per la recitazione.

La recente esperienza sul set di “Imma Tataranni 5” ha però dimostrato che quella passione non si era mai davvero spenta. Al contrario, l’incontro con il mondo della fiction e il ritorno davanti alla macchina da presa hanno riacceso un entusiasmo che sembrava sopito. Una storia fatta di coincidenze fortunate, percorsi non lineari e passioni che resistono al tempo. Perché, a volte, i sogni non seguono un calendario preciso e possono tornare a farsi strada anche quando sembrano lontani.

