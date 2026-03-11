Un 36enne e un 48enne fermati a Rimini dopo una indagine lampo. Prima il tentativo di assalto a una banca di San Marino, poi la rapina in una farmacia di Villa Verucchio. Decisive le telecamere di sorveglianza.

Sono accusati di rapina e tentata rapina i due uomini di 36 e 48 anni, originari di Cerignola, arrestati nella serata del 10 marzo al termine di una rapida attività investigativa condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato di Rimini.

Secondo quanto riportato da RiminiToday, i due sono ritenuti responsabili di un tentativo di rapina ai danni di una banca nella Repubblica di San Marino e di una rapina, poi riuscita, in una farmacia di Villa Verucchio, nel Riminese.

Il primo episodio si sarebbe verificato nel pomeriggio a Gualdicciolo, nella Repubblica di San Marino. Stando alle ricostruzioni degli investigatori, il più giovane dei due, appena arrivato in Romagna, avrebbe rubato uno scooter, utilizzato poi insieme al complice per spostarsi. Intorno alle 16, i due si sono presentati davanti all’istituto di credito con casco e passamontagna nel tentativo di forzare la porta d’ingresso con un piede di porco. I dipendenti della banca, accortisi di quanto stava accadendo, hanno immediatamente dato l’allarme, costringendo i due a fuggire. La Gendarmeria sammarinese li ha inseguiti fino al confine con l’Italia, avvisando i carabinieri.

Poco dopo, intorno alle 17.40, i due avrebbero fatto irruzione in una farmacia di Villa Verucchio, frazione del comune di Verucchio, nel Riminese. Armati di una pistola giocattolo, hanno minacciato i dipendenti mentre uno dei due svuotava le casse, per poi fuggire nuovamente in sella allo scooter.

A indirizzare le indagini è stato un dettaglio ritenuto inizialmente marginale. Nella stessa mattinata era stato denunciato il furto di uno scooter, risultato poi identico a quello utilizzato durante le rapine. L’analisi delle telecamere di videosorveglianza nella zona del furto ha permesso di individuare il presunto autore e diffondere la descrizione alle pattuglie sul territorio. Lo riporta foggiatoday.it.