Un ricco calendario di iniziative per celebrare l’80° anniversario della Repubblica Italiana. La Prefettura di Foggia, con il contributo di enti e associazioni del territorio, ha organizzato una serie di appuntamenti dedicati alla memoria storica e ai valori fondanti della Repubblica, con l’obiettivo di ripercorrere le tappe che hanno portato alla nascita dello Stato repubblicano.

Nel corso della mattinata, il Prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco ha illustrato alla stampa le principali iniziative previste per le celebrazioni, che si svilupperanno nei prossimi mesi con il coinvolgimento delle istituzioni e del mondo della scuola.

Durante la conferenza è stato presentato anche il logo ufficiale dell’iniziativa, realizzato dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Foggia. Il simbolo raffigura, all’interno di una circonferenza su sfondo tricolore, la figura della Repubblica che sorregge la Provincia di Foggia, affiancata da un ramo d’ulivo e uno di quercia, emblemi rispettivamente di pace, forza e dignità del popolo italiano. All’esterno compare la scritta “80° anniversario della Repubblica Italiana – Provincia di Foggia”, accompagnata dalla stella, elemento tradizionalmente legato all’iconografia dell’Italia.

Il calendario delle iniziative, destinato ad arricchirsi ulteriormente nelle prossime settimane, prenderà il via il 17 marzo con un convegno rivolto agli studenti, dedicato alla Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

Sono previste inoltre due aperture straordinarie al pubblico del Palazzo del Governo, nel fine settimana del 25 aprile e in quello che precederà il 2 giugno. In questa occasione, nei saloni di rappresentanza sarà allestita una mostra tematica dedicata al periodo che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale alla nascita della Repubblica. A guidare i visitatori nel percorso espositivo saranno studenti degli istituti superiori e dell’Università di Foggia.

Tra gli appuntamenti in programma anche la “Run For”, una gara podistica prevista per il 10 maggio, aperta sia ad atleti agonisti che amatori. L’iniziativa premierà, tra l’altro, la scuola del territorio con il maggior numero di partecipanti, con una fornitura di arredi e attrezzature sportive.

Nella seconda metà di maggio è prevista una rappresentazione teatrale che coinvolgerà studenti degli istituti scolastici, pensata per raccontare in chiave contemporanea i giorni che precedettero il referendum del 2 giugno 1946, momento decisivo per la nascita della Repubblica.

Le celebrazioni culmineranno il 2 giugno, giornata in cui si terranno diversi momenti commemorativi che si concluderanno con un concerto nella villa comunale di Foggia.

Il Prefetto ha evidenziato il ruolo centrale delle scuole nel percorso di avvicinamento alle celebrazioni, sottolineando l’importanza di rafforzare la conoscenza storica e la consapevolezza civica tra le giovani generazioni.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Ufficio Scolastico Provinciale, all’Università di Foggia, al Comune di Foggia, all’Archivio di Stato, alla Biblioteca Magna Capitanata, al FAI, alla Fondazione Monti Uniti, al Piccolo Teatro, all’ASD Foggia Running e all’ANCRI – sezione di Foggia, oltre a tutti gli altri soggetti istituzionali e associativi che contribuiranno alla realizzazione delle iniziative.