Foggia, la Prefettura cerca un immobile per la nuova caserma dei Carabinieri di Porta Candelaro

La Prefettura di Foggia ha avviato un’indagine di mercato per individuare un immobile da destinare alla possibile nuova sede della Caserma dei Carabinieri di Foggia Porta Candelaro. L’iniziativa è stata formalizzata attraverso un avviso esplorativo, pubblicato nell’ambito delle procedure previste per le locazioni passive della pubblica amministrazione.

L’obiettivo è verificare la disponibilità sul territorio comunale di strutture idonee ad accogliere la futura caserma, valutando eventuali immobili che possano rispondere alle esigenze operative e logistiche dell’Arma.

Secondo quanto indicato nell’avviso, l’edificio dovrà possedere una serie di caratteristiche tecniche e funzionali definite dal Comando provinciale dei Carabinieri di Foggia. Tra i requisiti richiesti figurano l’idoneità strutturale, la compatibilità urbanistica e il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, impiantistica, prevenzione incendi ed efficienza energetica.

Particolare attenzione è riservata anche alla conformità degli impianti, al rispetto delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, in linea con le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.

La procedura avviata dalla Prefettura non rappresenta ancora una gara o un affidamento diretto, ma una fase preliminare finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei proprietari di immobili potenzialmente idonei. Le eventuali proposte saranno successivamente valutate sotto il profilo tecnico ed economico.

Nel caso in cui venga individuata una soluzione adeguata, la stipula del contratto di locazione sarà comunque subordinata al nulla osta delle autorità competenti, tra cui il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio, che dovranno verificare la congruità della spesa e la conformità della procedura.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività volte a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, migliorando le condizioni operative delle strutture destinate alla sicurezza pubblica.

Per i proprietari interessati, l’avviso rappresenta dunque un’opportunità per proporre immobili che possano rispondere alle esigenze istituzionali, contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture dedicate alla sicurezza della città.

A cura di Giovanna Tambo.