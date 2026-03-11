Proseguono le attività amministrative legate alla valorizzazione del sito archeologico di Passo di Corvo, uno dei complessi neolitici più importanti d’Europa. Con una determinazione dirigenziale dell’Area 9 – Opere pubbliche PNRR, il Comune di Foggia ha disposto il conferimento di un incarico professionale a un archeologo che affiancherà il Responsabile unico del procedimento nelle fasi operative dell’intervento.

Il provvedimento rientra nel progetto finanziato nell’ambito del POR Puglia 2014-2020 – Asse VI, Azione 6.7, dedicato agli interventi di valorizzazione e miglioramento della fruizione del patrimonio culturale regionale. In particolare, il programma riguarda i lavori di valorizzazione e l’introduzione di soluzioni innovative di fruizione inclusiva del sito archeologico situato in contrada Arpinova.

Passo di Corvo rappresenta uno dei più rilevanti insediamenti neolitici del Mediterraneo, caratterizzato da un vasto villaggio trincerato e da numerose testimonianze di antiche comunità agricole. Negli ultimi anni l’area è stata oggetto di un rinnovato interesse scientifico e culturale, con l’obiettivo di renderla più accessibile e integrata nei percorsi turistici e didattici del territorio.

L’incarico professionale previsto dalla determinazione servirà a garantire supporto tecnico-scientifico al RUP, figura individuata nell’ingegner Irene Licari, dirigente dell’Area Opere pubbliche PNRR. Il contributo dell’archeologo sarà fondamentale per seguire le fasi tecniche del progetto, assicurando la corretta gestione degli interventi e la tutela del patrimonio storico.

Tra gli obiettivi principali dell’intervento vi è quello di migliorare l’esperienza di visita, attraverso strumenti di interpretazione del sito, percorsi accessibili e soluzioni che consentano una fruizione più ampia anche da parte di visitatori con esigenze specifiche.

Il progetto si inserisce nel quadro del Piano strategico della cultura della Regione Puglia 2017-2026, che punta a rafforzare la rete dei luoghi della cultura e a trasformare il patrimonio storico in un volano di sviluppo turistico e sociale.

Con questo nuovo passaggio amministrativo, il Comune compie dunque un ulteriore passo verso la riqualificazione e la piena valorizzazione di Passo di Corvo, patrimonio archeologico di straordinario valore che racconta una delle fasi più antiche della storia del territorio della Capitanata.

A cura di Giovanna Tambo.