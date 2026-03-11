Edizione n° 6001

BALLON D'ESSAI

MAXI TRUFFA SALERNO // Maxi truffa online e riciclaggio: 68 indagati, sequestrati conti per oltre 1,5 milioni di euro
11 Marzo 2026 - ore  11:59

CALEMBOUR

FEDERICA MANGIAPELO // Federica Mangiapelo, il fidanzato killer torna libero dopo 13 anni
11 Marzo 2026 - ore  10:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, tragedia nella notte: muore un bambino di otto mesi

NEONATO LUTTO Foggia, tragedia nella notte: muore un bambino di otto mesi

Secondo le prime informazioni, il decesso potrebbe essere stato causato da inalazione con conseguente ostruzione delle vie aeree

Foggia, tragedia nella notte: muore un bambino di otto mesi

ph Terni Oggi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Una tragedia che ha profondamente scosso la comunità foggiana. Un bambino di soli otto mesi è morto nella notte tra l’8 e il 9 marzo nella sua abitazione, lasciando nel dolore e nello sgomento i genitori e i familiari.

L’allarme è stato lanciato alla centrale operativa del 118, che ha immediatamente inviato sul posto i sanitari della rete di emergenza. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i lunghi tentativi di rianimazione per salvare il piccolo, purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile. Secondo le prime informazioni, il decesso potrebbe essere stato causato da inalazione con conseguente ostruzione delle vie aeree, ma saranno eventuali ulteriori accertamenti a chiarire con precisione la dinamica della tragedia.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera famiglia del bambino. Tra i messaggi di dolore comparsi sui social, anche quello dello zio del piccolo, che ha condiviso una foto che lo ritrae sorridente insieme al nipotino.

«Se guardo questa foto non credo ancora allo scherzetto che la vita ci ha fatto. Un fratello felice con un nipotino che trasmetteva gioia pura», ha scritto, ricordando l’affetto e l’amore che circondavano il bambino.

Nel messaggio lo zio ha voluto ringraziare anche le tante persone che in queste ore stanno manifestando vicinanza alla famiglia: «Il telefono suonava in continuazione. Siete stati tantissimi e la vicinanza di ognuno di voi ci ha dato forza in questo momento in cui vorremmo tante risposte che forse nessuno potrà mai darci».

L’ultimo saluto al piccolo si terrà giovedì mattina, 12 marzo, presso la chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino di Foggia, dove parenti, amici e conoscenti potranno stringersi attorno alla famiglia per accompagnare il bambino nel suo ultimo viaggio.

Lo riporta FoggiaToday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO