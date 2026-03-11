Foggia, tragedia nella notte: muore un bambino di otto mesi

FOGGIA – Una tragedia che ha profondamente scosso la comunità foggiana. Un bambino di soli otto mesi è morto nella notte tra l’8 e il 9 marzo nella sua abitazione, lasciando nel dolore e nello sgomento i genitori e i familiari.

L’allarme è stato lanciato alla centrale operativa del 118, che ha immediatamente inviato sul posto i sanitari della rete di emergenza. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i lunghi tentativi di rianimazione per salvare il piccolo, purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile. Secondo le prime informazioni, il decesso potrebbe essere stato causato da inalazione con conseguente ostruzione delle vie aeree, ma saranno eventuali ulteriori accertamenti a chiarire con precisione la dinamica della tragedia.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera famiglia del bambino. Tra i messaggi di dolore comparsi sui social, anche quello dello zio del piccolo, che ha condiviso una foto che lo ritrae sorridente insieme al nipotino.

«Se guardo questa foto non credo ancora allo scherzetto che la vita ci ha fatto. Un fratello felice con un nipotino che trasmetteva gioia pura», ha scritto, ricordando l’affetto e l’amore che circondavano il bambino.

Nel messaggio lo zio ha voluto ringraziare anche le tante persone che in queste ore stanno manifestando vicinanza alla famiglia: «Il telefono suonava in continuazione. Siete stati tantissimi e la vicinanza di ognuno di voi ci ha dato forza in questo momento in cui vorremmo tante risposte che forse nessuno potrà mai darci».

L’ultimo saluto al piccolo si terrà giovedì mattina, 12 marzo, presso la chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino di Foggia, dove parenti, amici e conoscenti potranno stringersi attorno alla famiglia per accompagnare il bambino nel suo ultimo viaggio.

