“Un rifugio caldo e sicuro per i gatti degli Ospedali Riuniti”. È questo l’appello, lanciato sulla piattaforma GoFundMe, dall’associazione A Largo Raggio, in collaborazione con la Prof.ssa Alessandra Augelli, referente della colonia, la prof.ssa Roberta Sassano e il Consigliere Comunale Francesco Strippoli.

“La nostra missione – scrivono – è offrire a questi piccoli ospiti un luogo sicuro, dignitoso e protetto: realizzeremo una struttura in legno massello di abete certificato FSC, robusta ed esteticamente curata”.

“La somma raccolta – spiegano – servirà non solo per la fornitura e la posa in opera della struttura (1.500 euro + IVA), ma anche per dotare la casetta di tutti i beni e strumenti essenziali per la gestione quotidiana della colonia”.

“Ogni donazione – si legge – è un passo avanti verso un futuro migliore per questi gatti”. Si può contribuire mediante il link https://www.gofundme.com/f/casetta-per-la-colonia-felina-del-policlinico-riuniti