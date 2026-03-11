Edizione n° 6002

Home // Cronaca // Foggia, un rifugio caldo e sicuro per i gatti degli Ospedali Riuniti. Lanciata raccolta fondi su GoFundMe

GATTI RIUNITI Foggia, un rifugio caldo e sicuro per i gatti degli Ospedali Riuniti. Lanciata raccolta fondi su GoFundMe

"La nostra missione - scrivono - è offrire a questi piccoli ospiti un luogo sicuro, dignitoso e protetto"

Foggia: crowdfunding per la 'Casa Rifugio' della colonia felina degli Ospedali Riuniti

Colonia felina degli Ospedali Riuniti - Fonte Immagine: gofundme.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

“Un rifugio caldo e sicuro per i gatti degli Ospedali Riuniti”. È questo l’appello, lanciato sulla piattaforma GoFundMe, dall’associazione A Largo Raggio, in collaborazione con la Prof.ssa Alessandra Augelli, referente della colonia, la prof.ssa Roberta Sassano e il Consigliere Comunale Francesco Strippoli.

“La nostra missione – scrivono – è offrire a questi piccoli ospiti un luogo sicuro, dignitoso e protetto: realizzeremo una struttura in legno massello di abete certificato FSC, robusta ed esteticamente curata”.

“La somma raccolta – spiegano – servirà non solo per la fornitura e la posa in opera della struttura (1.500 euro + IVA), ma anche per dotare la casetta di tutti i beni e strumenti essenziali per la gestione quotidiana della colonia”.

“Ogni donazione – si legge – è un passo avanti verso un futuro migliore per questi gatti”. Si può contribuire mediante il link https://www.gofundme.com/f/casetta-per-la-colonia-felina-del-policlinico-riuniti

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Che cos'è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

LASCIA UN COMMENTO