Edizione n° 6002

BALLON D'ESSAI

MAXI TRUFFA SALERNO // Maxi truffa online e riciclaggio: 68 indagati, sequestrati conti per oltre 1,5 milioni di euro
11 Marzo 2026 - ore  11:59

CALEMBOUR

FEDERICA MANGIAPELO // Federica Mangiapelo, il fidanzato killer torna libero dopo 13 anni
11 Marzo 2026 - ore  10:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // “Fuggi a Foggia”, domenica 15 marzo la corsa cittadina: stop temporaneo ai dehors nel centro

FUGGI FOGGIA “Fuggi a Foggia”, domenica 15 marzo la corsa cittadina: stop temporaneo ai dehors nel centro

Ordinanza del Comune per consentire lo svolgimento della quinta edizione della manifestazione podistica. Prevista la rimozione temporanea delle occupazioni di suolo pubblico lungo il percorso

“Fuggi a Foggia”, domenica 15 marzo la corsa cittadina: stop temporaneo ai dehors nel centro

"Fuggi a Foggia” 2025 - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Foggia // Politica //

Domenica 15 marzo 2026 il centro cittadino ospiterà la quinta edizione della manifestazione podistica “Fuggi a Foggia”, evento sportivo promosso dall’Associazione sportiva dilettantistica “Podisti di Capitanata” con il supporto del Comune.

Per consentire il regolare svolgimento della gara, l’amministrazione comunale ha emanato una ordinanza dirigenziale che dispone una serie di misure temporanee, tra cui la sospensione delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico nelle aree direttamente interessate dal percorso.

In particolare, dalle ore 9 alle ore 12, sarà necessario rimuovere dehors, tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e pannelli paravento presenti davanti ai locali di somministrazione situati nelle zone centrali coinvolte nella manifestazione.

Il provvedimento riguarda soprattutto piazza Umberto Giordano e via Lanza, punti nevralgici dell’evento e area di partenza e arrivo della corsa. Il percorso della gara attraverserà numerose strade della città, tra cui piazza Cavour, corso Garibaldi, corso Cairoli, via Napoli, via Telesforo, viale I Maggio e viale Michelangelo.

La decisione è stata presa sulla base del piano di sicurezza e gestione dell’evento, redatto dal professionista incaricato e trasmesso al Comune attraverso il portale telematico dedicato alle attività produttive.

L’obiettivo è garantire condizioni di sicurezza per atleti, spettatori e operatori, evitando ostacoli lungo il tracciato e consentendo una gestione efficace dei flussi di partecipanti e pubblico.

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più partecipati del calendario cittadino. Oltre alla gara competitiva, l’iniziativa punta a promuovere attività fisica, socialità e valorizzazione degli spazi urbani.

Per alcune ore, dunque, il cuore di Foggia si trasformerà in un circuito sportivo a cielo aperto, con centinaia di corridori pronti a percorrere le strade del centro.

L’amministrazione invita esercenti e cittadini a collaborare con gli organizzatori rispettando le disposizioni previste dall’ordinanza, così da permettere lo svolgimento dell’evento in condizioni di piena sicurezza.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO