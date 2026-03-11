Domenica 15 marzo 2026 il centro cittadino ospiterà la quinta edizione della manifestazione podistica “Fuggi a Foggia”, evento sportivo promosso dall’Associazione sportiva dilettantistica “Podisti di Capitanata” con il supporto del Comune.

Per consentire il regolare svolgimento della gara, l’amministrazione comunale ha emanato una ordinanza dirigenziale che dispone una serie di misure temporanee, tra cui la sospensione delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico nelle aree direttamente interessate dal percorso.

In particolare, dalle ore 9 alle ore 12, sarà necessario rimuovere dehors, tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni e pannelli paravento presenti davanti ai locali di somministrazione situati nelle zone centrali coinvolte nella manifestazione.

Il provvedimento riguarda soprattutto piazza Umberto Giordano e via Lanza, punti nevralgici dell’evento e area di partenza e arrivo della corsa. Il percorso della gara attraverserà numerose strade della città, tra cui piazza Cavour, corso Garibaldi, corso Cairoli, via Napoli, via Telesforo, viale I Maggio e viale Michelangelo.

La decisione è stata presa sulla base del piano di sicurezza e gestione dell’evento, redatto dal professionista incaricato e trasmesso al Comune attraverso il portale telematico dedicato alle attività produttive.

L’obiettivo è garantire condizioni di sicurezza per atleti, spettatori e operatori, evitando ostacoli lungo il tracciato e consentendo una gestione efficace dei flussi di partecipanti e pubblico.

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più partecipati del calendario cittadino. Oltre alla gara competitiva, l’iniziativa punta a promuovere attività fisica, socialità e valorizzazione degli spazi urbani.

Per alcune ore, dunque, il cuore di Foggia si trasformerà in un circuito sportivo a cielo aperto, con centinaia di corridori pronti a percorrere le strade del centro.

L’amministrazione invita esercenti e cittadini a collaborare con gli organizzatori rispettando le disposizioni previste dall’ordinanza, così da permettere lo svolgimento dell’evento in condizioni di piena sicurezza.

A cura di Giovanna Tambo.