Guendalina Tavassi fuori dal Grande Fratello Vip: «Se fossi entrata avrei dovuto vincere»

La 40enne, madre di tre figli, ha rivelato di non essere stata esclusa dopo un provino, perché in realtà non lo ha nemmeno sostenuto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Il 17 marzo prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, ma tra i concorrenti annunciati non figura il nome di Guendalina Tavassi. L’influencer romana, diventata famosa con la partecipazione al Grande Fratello “nip” nel 2010, sembrava tra le possibili protagoniste del reality, ma alla fine non farà parte del cast.

A chiarire la situazione è stata la stessa Tavassi sui social, dove ha risposto alle domande dei follower. La 40enne, madre di tre figli, ha rivelato di non essere stata esclusa dopo un provino, perché in realtà non lo ha nemmeno sostenuto.

Parlando con chi la segue su Instagram, l’influencer ha ironizzato sulla vicenda: «Mi state dicendo che dovrò vincere io. Ma come faccio a vincere se non ci sono?», ha commentato con tono scherzoso.

Nel suo intervento, Tavassi ha anche sottolineato che la sua presenza avrebbe potuto movimentare la dinamica del reality, portando quella dose di imprevedibilità che spesso caratterizza il programma. «Gli autori conoscono il mio potenziale. Non parlo in generale, perché non sono nessuno, ma so che quando ci sono io dentro il Grande Fratello ci si diverte. Diciamolo chiaramente: un po’ di trash piace a tutti. Vedere persone che vanno sempre d’accordo può annoiare, mentre i litigi attirano l’attenzione».

Con la consueta autoironia, l’influencer ha poi aggiunto: «Io sono una che rompe parecchio le scatole», ribadendo però che questa volta non varcherà la porta rossa della Casa.

Tavassi ha anche ammesso un pizzico di rammarico, soprattutto per la conduzione affidata a Ilary Blasi. «Mi sarebbe piaciuto partecipare perché ci sarà Ilary», ha spiegato, ricordando la loro precedente esperienza televisiva. «La mia Isola dei Famosi con lei è stata davvero una bellissima edizione, quelle successive non mi sono piaciute molto».

Infine, l’influencer ha concluso con una battuta che riflette il suo spirito competitivo: «Se fossi stata nel cast avrei dovuto vincere, per forza. E invece non solo non vinco, ma non ci sono proprio».

Lo riporta leggo.it.

