FOGGIA – Il grande tennis internazionale torna protagonista a Foggia. Nella mattinata di oggi, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, è stata presentata ufficialmente la nuova edizione del torneo ITF Men’s World Tennis Tour M15, in programma sui campi del Tennis Club Foggia a partire dal 16 marzo 2026.

Alla conferenza hanno preso parte la sindaca Maria Aida Episcopo, il vicepresidente nazionale della FITP Isidoro Alvisi e la presidente del Tennis Club Foggia Valentina Landi, insieme a rappresentanti del movimento tennistico regionale e provinciale. L’evento segna il ritorno del circuito professionistico internazionale in città dopo il successo dell’edizione 2025, che aveva riportato il tennis mondiale in Capitanata dopo oltre dieci anni di assenza.

La scorsa edizione aveva fatto registrare un’ottima partecipazione di pubblico, nonostante il maltempo avesse condizionato parte del programma. La finale si era disputata davanti al tutto esaurito, confermando il forte interesse della città per un appuntamento di respiro internazionale. A vincere il torneo era stato il britannico Liam Broady, ex numero 93 del ranking ATP, capace di imporsi in finale su Iannis Miletich con il punteggio di 6-1, 6-3. Successo italiano invece nel doppio, dove la coppia azzurra Romano-Vasamì aveva conquistato il titolo. Anche quest’anno il torneo sarà inserito nel calendario ufficiale della Federazione Internazionale Tennis e della Federazione Italiana Tennis e Padel, con un montepremi da 15.000 dollari e punti validi per il ranking ATP.

Il tabellone principale del singolare sarà composto da 32 giocatori, selezionati tra atleti ammessi direttamente in base alla classifica ATP/ITF, qualificati provenienti dal tabellone preliminare, wild card assegnate dagli organizzatori e dalla FITP, oltre ai posti riservati ai migliori junior Under 18 del ranking mondiale.

Il torneo di doppio vedrà invece al via 16 coppie.

Le qualificazioni prenderanno il via il 16 marzo, con un tabellone da 32 giocatori. Il sign-in è previsto per domenica 15 marzo entro le ore 18; a seguire il giudice arbitro effettuerà il sorteggio e renderà noto l’ordine di gioco della prima giornata.

«Vogliamo dare continuità a quanto costruito lo scorso anno. La vittoria di un giocatore dello spessore di Liam Broady nel 2025 ha dato prestigio internazionale al nostro circolo. Nonostante la pioggia, la città ha risposto con un calore incredibile e quest’anno siamo pronti a offrire uno spettacolo ancora superiore», ha dichiarato la presidente del Tennis Club Foggia, Valentina Landi.

Nel corso della presentazione, la sindaca Maria Aida Episcopo ha sottolineato il valore sportivo e promozionale dell’iniziativa per la città, evidenziando come eventi internazionali di questo livello rappresentino una significativa occasione di visibilità e crescita per Foggia.

Il vicepresidente nazionale FITP Isidoro Alvisi ha invece ribadito l’importanza dei tornei ITF nel percorso di crescita dei giovani tennisti verso il professionismo, esprimendo apprezzamento per il lavoro organizzativo del Tennis Club Foggia e per l’impegno del territorio nel sostenere il movimento tennistico.

Il gemellaggio con il Foggia Calcio

In occasione dell'avvio del torneo è previsto anche un momento simbolico di gemellaggio con il Foggia Calcio, attraverso lo scambio dei gagliardetti tra alcuni giocatori della squadra rossonera e gli atleti protagonisti della manifestazione. Un'iniziativa che punta a rafforzare il legame tra le principali realtà sportive cittadine. Con l'edizione 2026, il Tennis Club Foggia punta così a consolidare l'ITF M15 come appuntamento di riferimento per il tennis internazionale nel Sud Italia, offrendo agli appassionati la possibilità di assistere dal vivo al tennis professionistico e di seguire da vicino i campioni di domani.