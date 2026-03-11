Edizione n° 6002

Home // Manfredonia // Italo Caratù, tredici anni dopo

ITALO CARATU' Italo Caratù, tredici anni dopo

Il ricordo di un uomo che ha insegnato a camminare senza arrendersi mai

Italo Caratù, tredici anni dopo

Italo Caratù - Immagine d'archivio

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia. 11 marzo 2013 – 11 marzo 2026. Ci sono assenze che non passano, che non si attenuano con il tempo e che, anzi, diventano ancora più presenti nel cuore di chi resta. Assenze che somigliano a un silenzio capace di fare rumore, di riempire i giorni, di riaffiorare nei ricordi, nei luoghi vissuti insieme, nei gesti che portano ancora l’impronta di chi non c’è più. A tredici anni dalla scomparsa, il ricordo del professor Italo Caratù resta vivo, forte, profondamente radicato nella memoria di Manfredonia e di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo, frequentarlo, volergli bene.

Nato a Roma il 25 febbraio 1943, sposato e padre di quattro figli, Italo Caratù ha rappresentato per oltre mezzo secolo un punto di riferimento autentico per lo sport, per la cultura e per la vita sociale della città. La sua figura è rimasta impressa non soltanto per i ruoli ricoperti, numerosi e prestigiosi, ma soprattutto per il tratto umano che lo distingueva: la semplicità, la generosità, l’energia inesauribile e quella rara capacità di guardare sempre avanti, coinvolgendo gli altri con entusiasmo e visione.

Lo sport, per lui, non è mai stato un semplice ambito di attività, ma una vera missione educativa. Credeva profondamente nei suoi valori fondanti: lealtà, passione, rispetto, impegno. Valori che ha incarnato ogni giorno, con coerenza e concretezza, e che ha trasmesso a generazioni di giovani, nei quali riponeva fiducia e speranza. Non amava le parole vuote, ma i fatti. Badava alla sostanza, alla costruzione paziente di percorsi utili, capaci di lasciare un segno.

La sua passione lo portò a frequentare l’ISEF di Napoli, città nella quale tentò anche la carriera agonistica, vestendo le maglie del Casoria, dell’Internapoli e del Napoli Calcio. Un’esperienza importante, che contribuì a consolidare il suo legame con il mondo sportivo, vissuto sempre con competenza, serietà e spirito di sacrificio. In seguito, divenne docente presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Foggia, mettendo la sua preparazione al servizio della formazione e della crescita dei giovani.

Ma ridurre Italo Caratù al solo profilo sportivo sarebbe ingiusto. La sua personalità era troppo ricca, troppo versatile per essere racchiusa in una sola definizione. È stato presidente della Polisportiva Salvemini, consigliere regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ma anche consigliere comunale, animatore culturale, organizzatore instancabile di eventi e iniziative che hanno dato lustro a Manfredonia ben oltre i confini locali.

Il suo nome è legato a numerose manifestazioni che hanno segnato la storia recente della città: dal Comitato Carnevale Dauno a eventi come Miss Gargano, Bellezza Mediterranea, Memorial Morcaldi, Un goal per Padre Pio, Serenata Celeste. Iniziative che non erano mai fini a se stesse, ma diventavano occasioni per promuovere il territorio, valorizzarne le energie, raccontarne la bellezza e le potenzialità. Fu anche grazie al suo impegno se Manfredonia riuscì a conquistare una ribalta nazionale, arrivando perfino in prima serata su Rete 4, con ospiti del calibro di Alberto Sordi, Maria Grazia Cucinotta, Valeria Marini e Natalia Estrada.

Dietro tutto questo, però, c’era soprattutto l’uomo. L’Italo capace di dispensare consigli con affetto sincero, di spronare chi gli stava accanto a fare qualcosa di utile, di interessante, di bello per la comunità. Aveva una mente brillante, eclettica, sempre in movimento. Sapeva immaginare, progettare, costruire. E sapeva anche sorridere, con quella leggerezza intelligente che rendeva tutto più umano, più vicino, più vero.

Per chi lo ha avuto accanto, il vuoto lasciato dalla sua scomparsa non si è mai colmato. Mancano le sue risate, la sua voce, il suo entusiasmo contagioso. Manca quel suo modo diretto e affettuoso di ricordare a tutti che il tempo corre, che non bisogna restare fermi, che “siamo sempre in ritardo”. Una frase che oggi suona quasi come un’eredità morale, un invito a non perdere tempo, a spendersi con autenticità per ciò in cui si crede.

Nel giorno dell’anniversario, il suo ricordo si fa preghiera, gratitudine, commozione. Per qualcuno, Italo Caratù è stato molto più di una figura pubblica: è stato colui che ha insegnato a camminare, a rialzarsi, a non arrendersi mai. Ed è forse proprio in questa dimensione, intima e universale insieme, che si coglie la grandezza di una vita spesa per gli altri.

A tredici anni dalla sua scomparsa, Manfredonia continua a custodirne la memoria con rispetto e affetto. Perché uomini come Italo Caratù non appartengono solo al passato: continuano a vivere negli esempi lasciati, nei valori seminati, nei sogni accesi negli altri. E in quel silenzio che fa rumore, la sua presenza continua ancora a parlare.

A cura di Giovanna Tambo.

