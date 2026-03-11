Manfredonia, Galli: "Sì alla libera iniziativa privata purché all’interno di un sistema concorrenziale"

Considerazioni critiche sull’operato dell’amministrazione in merito a lavori pubblici, servizi per le persone con disabilità, stato dei comparti urbani e rete idrica da parte del consigliere comunale Ugo Galli.
Galli chiarisce innanzitutto la propria posizione sul tema dell’economia locale: piena apertura alla libera iniziativa privata e sostegno alle imprese, purché operino all’interno di un sistema realmente aperto e concorrenziale. Tuttavia, secondo il consigliere, in diversi lavori pubblici comunali, anche di importo rilevante, risulterebbe coinvolto sempre lo stesso operatore economico, come affidatario o subappaltatore.
Per questo motivo, Galli sottolinea la necessità di un’azione amministrativa capace di favorire la partecipazione del maggior numero possibile di aziende, nel rispetto delle norme vigenti e nell’interesse generale della città.
Il consigliere interviene anche sulla questione dei progetti individuali destinati alle persone con disabilità. Dopo una recente interrogazione presentata in consiglio comunale, afferma di essere ancora in attesa della documentazione che sarebbe stata promessa da un componente della giunta.
Nel suo intervento, Galli replica inoltre alle dichiarazioni dell’assessora competente, che si sarebbe presentata come un esempio virtuoso nella gestione di questo ambito. Secondo il consigliere, però, gli atti in suo possesso dimostrerebbero una realtà diversa, evidenziando come il Comune non garantirebbe adeguatamente diritti fondamentali ai soggetti più fragili, anche alla luce di richieste presentate anni fa e rimaste senza risposta.
Un ulteriore punto riguarda lo stato dei comparti urbani, che Galli descrive come sempre più segnati dal degrado, tra promesse non mantenute e aree verdi lasciate all’abbandono. In queste condizioni, osserva, il verde pubblico rischia di trasformarsi in un ambiente favorevole alla presenza di animali infestanti come topi o serpenti.
Infine, il consigliere richiama l’attenzione sulla situazione della rete idrica nelle periferie, evidenziando come nel 2026 alcune zone della città, insieme a cittadini e attività produttive, risultino ancora prive di un adeguato servizio idrico.
Alla luce di queste criticità, Ugo Galli esprime un giudizio fortemente negativo sull’operato dell’amministrazione, affermando di non avere più parole per descrivere la situazione attuale.
Lo riporta su Facebook, Ugo Galli – consigliere comunale.
Ugo dovresti informarci con i nomi.
Detta cosi sembra una bambinata del tipo,se non mi dai la caramella dico che hai copiato i compiti.
Per i comparti hai pienamente ragione sulla tenuta del verde e sulle promesse non mantenute.