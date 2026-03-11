Edizione n° 6002

MAXI TRUFFA SALERNO // Maxi truffa online e riciclaggio: 68 indagati, sequestrati conti per oltre 1,5 milioni di euro
11 Marzo 2026 - ore  11:59

FEDERICA MANGIAPELO // Federica Mangiapelo, il fidanzato killer torna libero dopo 13 anni
11 Marzo 2026 - ore  10:58

Manfredonia, incidente sul rettilineo San Giovanni: scontro tra Range Rover e trattore, diversi feriti

INCIDENTE MF - SGR Manfredonia, incidente sul rettilineo San Giovanni: scontro tra Range Rover e trattore, diversi feriti

L’incidente, avvenuto intorno alle 15:40, ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi

Manfredonia, incidente sul rettilineo San Giovanni: scontro tra Range Rover e trattore, diversi feriti

Manfredonia, incidente sul rettilineo San Giovanni: scontro tra Range Rover e trattore, diversi feriti

Giuseppe de Filippo
11 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sul rettilineo di San Giovanni Rotondo, lungo l’arteria che collega Manfredonia con la città garganica. Secondo le prime informazioni raccolte, nell’impatto sarebbero rimasti coinvolti un SUV Range Rover e un trattore agricolo.

L’incidente, avvenuto intorno alle 15:40, ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte almeno due ambulanze del servizio di emergenza sanitaria 118, oltre all’automedica. Al momento si segnalano diversi feriti, anche se non sono ancora state rese note le loro condizioni.

Stando alle prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sarebbero scontrati lungo il tratto rettilineo della strada, un punto già noto per l’elevato traffico e per la presenza di mezzi agricoli che spesso percorrono la carreggiata.

Le squadre di soccorso hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente sul posto prima di procedere con gli eventuali trasferimenti negli ospedali della zona. L’intervento dei sanitari è stato coordinato dalla centrale operativa del 118, che aveva inizialmente attivato ulteriori mezzi di supporto, poi annullati dopo l’arrivo dell’automedica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

