Manfredonia: incontro a Palazzo Celestini dei sostenitori del “no” alla riforma della giustizia

Manfredonia, 11/03/2026 – Si è tenuto ieri a Palazzo Celestini un incontro pubblico per esporre le argomentazioni contrarie alla riforma costituzionale, in vista del voto del 22 e 23 marzo. Il giornalista Massimo Levantaci, nel moderare l’evento, ha introdotto i lavori sottolineando l’anomalia di una riforma approvata a colpi di maggioranza, senza il necessario coinvolgimento delle opposizioni e priva di una visione condivisa su ben sette articoli della Carta.

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha dato il via ai saluti definendo il progetto non una riforma “per”, ma una “riforma contro”, mirata a destabilizzare l’equilibrio tra i poteri dello Stato e a condizionare l’indipendenza di chi deve agire come arbitro neutrale. Sulla stessa linea, Anna Padoin, referente di Libera Manfredonia, ha collegato la difesa della Costituzione alla lotta per la legalità, ricordando che il voto coinciderà simbolicamente con le giornate dedicate alle vittime innocenti delle mafie.

In collegamento video, il rettore Tommaso Montanari ha dipinto un quadro allarmante, parlando di una “regressione cesarista” della democrazia. Secondo Montanari, la riforma della giustizia è solo un vagone di un convoglio più ampio che comprende il premierato e i decreti sicurezza, un sistema volto a svuotare la rappresentanza parlamentare e a concentrare il potere nelle mani del governo, trattando i cittadini come soggetti incapaci di autodeterminazione.

Il procuratore aggiunto Silvio Guarriello ha affrontato gli aspetti tecnici, spiegando che la separazione delle carriere e il sorteggio dei membri del CSM non miglioreranno affatto la celerità dei processi. Guarriello ha avvertito che isolare il Pubblico Ministero dalla cultura della prova rischia di trasformarlo in un organo punitivo, ricordando come storicamente, senza un autogoverno forte, la magistratura sia stata spesso vittima di trasferimenti punitivi o promozioni strumentali da parte della politica.

La magistrata Mariangela Martina Carbonelli ha denunciato la riforma come un “lupo travestito da agnello”, evidenziando come l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, sottratta alla presidenza del Capo dello Stato, rappresenti una massiccia iniezione di politica nel sistema giudiziario. Carbonelli ha spiegato che il rischio reale è un magistrato “timoroso”, condizionato dal timore di sanzioni disciplinari qualora le sue decisioni (ad esempio in materia di immigrazione) non siano in linea con l’ideologia del governo di turno.

In chiusura, Gianpaolo Impagnatiello, presidente del comitato per il “No”, ha ribadito che il referendum non prevede il quorum, rendendo necessaria una partecipazione massiccia per proteggere una democrazia definita “estremamente fragile”.

Il contributo del pubblico Dagli interventi conclusivi è emerso il sostegno di una parte dell’avvocatura al fronte del dissenso. L’avvocato Arciuolo ha negato che la categoria sia compattamente favorevole alla riforma, paventando il rischio di un Pubblico Ministero trasformato in “super-poliziotto”. L’avvocato Matteo Ognissanti ha aggiunto che la separazione delle carriere danneggerebbe la difesa, poiché oggi il PM ha l’obbligo di cercare elementi anche a favore dell’indagato, una garanzia che verrebbe meno in un sistema di accusa pura, spingendo l’Italia verso modelli autoritari simili a quello ungherese.

Prima dell’inizio dell’incontro, i convenuti hanno risposto ad alcune domande poste da Statoquotidiano, approfondendo i temi al centro del dibattito. Anna Padoin, referente di Libera, ha ribadito che il sostegno al “No” nasce dalla storica battaglia dell’associazione per la difesa della Costituzione e per il mantenimento dell’indipendenza della magistratura dai condizionamenti politici. Anche il sindaco Domenico La Marca ha espresso una netta contrarietà, definendo il provvedimento una “riforma contro i magistrati” che mette a rischio la stabilità della Repubblica senza realmente migliorare l’efficienza del sistema giustizia.

Sui profili tecnici, il professor Giampaolo Impagnatiello ha criticato duramente il sistema del sorteggio per il CSM, definendolo un “salto nel buio” unico al mondo, capace di compromettere gravemente l’autonomia dell’organo di autogoverno. La magistrata Mariangela Martina Carbonelli ha invece evidenziato una forte incongruenza strutturale: la riforma separa le carriere fin dal concorso, ma riunisce poi giudici e PM nell’Alta Corte disciplinare, creando un pericoloso strumento di pressione. Secondo Carbonelli, sottrarre il Pubblico Ministero alla “cultura della giurisdizione” rischierebbe di trasformarlo in un accusatore con stile persecutorio, privo della sensibilità necessaria a valutare il materiale probatorio anche in favore dell’indagato.

Infine, il procuratore Silvio Guarriello ha smentito che la riforma serva a migliorare la specializzazione investigativa. Ha ricordato che il PM non è “l’avvocato della polizia”, ma il primo garante della legalità per ogni cittadino. Le garanzie intaccate dalla riforma, conclude Guarriello, non sono privilegi di casta, ma presidi fondamentali per assicurare che tutti siano uguali davanti alla legge.

A cura di Salvatore Clemente.