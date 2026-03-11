Museo della tecnologia all’ITIS Altamura, approvata variante tecnica ai lavori

Nuovi sviluppi per il progetto di rifunzionalizzazione e restauro architettonico del Museo della Storia e della Tecnologia agricolo-industriale, previsto all’interno dell’Istituto tecnico industriale Altamura–Da Vinci.

Con una determinazione del Settore Viabilità e Infrastrutture stradali, la Provincia di Foggia ha approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d’opera, relativa ai lavori finanziati nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Capitanata.

L’intervento rientra nel programma di valorizzazione culturale e infrastrutturale promosso dal Governo per il territorio foggiano. Il CIS Capitanata, infatti, nasce con l’obiettivo di coordinare e accelerare progetti strategici destinati allo sviluppo economico e culturale dell’area, attraverso un tavolo istituzionale istituito nel 2019.

Il progetto dedicato al Sistema dei musei – Museo della storia e della tecnologia industriale dispone di un finanziamento complessivo di un milione di euro, proveniente dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Le risorse sono state assegnate dal CIPE nell’ambito delle iniziative di rilancio del territorio.

L’obiettivo dell’intervento è quello di recuperare e valorizzare spazi dell’istituto tecnico industriale Altamura, trasformandoli in un polo museale dedicato alla storia dell’innovazione tecnologica e industriale. Il museo intende raccontare l’evoluzione delle tecnologie legate alla produzione agricola e industriale, settori che hanno storicamente caratterizzato l’economia della Capitanata.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori si è resa necessaria una variante tecnica, approvata con il nuovo provvedimento amministrativo. Le varianti in corso d’opera rappresentano uno strumento previsto dalla normativa sui contratti pubblici e consentono di adeguare il progetto a esigenze tecniche emerse durante l’esecuzione dei lavori.

La perizia approvata dall’amministrazione provinciale consente quindi di aggiornare il quadro progettuale e di proseguire con la realizzazione dell’intervento, mantenendo gli obiettivi di recupero e valorizzazione culturale previsti dal programma CIS.

Il museo, una volta completato, potrà diventare un punto di riferimento per studenti, ricercatori e cittadini, contribuendo alla diffusione della cultura scientifica e alla valorizzazione della storia industriale del territorio.

A cura di Giovanna Tambo.