Edizione n° 6002

BALLON D'ESSAI

MAXI TRUFFA SALERNO // Maxi truffa online e riciclaggio: 68 indagati, sequestrati conti per oltre 1,5 milioni di euro
11 Marzo 2026 - ore  11:59

CALEMBOUR

FEDERICA MANGIAPELO // Federica Mangiapelo, il fidanzato killer torna libero dopo 13 anni
11 Marzo 2026 - ore  10:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Museo della tecnologia all’ITIS Altamura, approvata variante tecnica ai lavori

MUSEO ITIS ALTAMURA Museo della tecnologia all’ITIS Altamura, approvata variante tecnica ai lavori

La Provincia di Foggia approva una perizia di variante per il progetto di rifunzionalizzazione e restauro dell’intervento CIS Capitanata dedicato al sistema dei musei

Museo della tecnologia all’ITIS Altamura, approvata variante tecnica ai lavori

Museo della tecnologia all’ITIS Altamura - Fonte Immagine: neostudio.info

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Foggia // Politica //

Nuovi sviluppi per il progetto di rifunzionalizzazione e restauro architettonico del Museo della Storia e della Tecnologia agricolo-industriale, previsto all’interno dell’Istituto tecnico industriale Altamura–Da Vinci.

Con una determinazione del Settore Viabilità e Infrastrutture stradali, la Provincia di Foggia ha approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d’opera, relativa ai lavori finanziati nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Capitanata.

L’intervento rientra nel programma di valorizzazione culturale e infrastrutturale promosso dal Governo per il territorio foggiano. Il CIS Capitanata, infatti, nasce con l’obiettivo di coordinare e accelerare progetti strategici destinati allo sviluppo economico e culturale dell’area, attraverso un tavolo istituzionale istituito nel 2019.

Il progetto dedicato al Sistema dei musei – Museo della storia e della tecnologia industriale dispone di un finanziamento complessivo di un milione di euro, proveniente dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Le risorse sono state assegnate dal CIPE nell’ambito delle iniziative di rilancio del territorio.

L’obiettivo dell’intervento è quello di recuperare e valorizzare spazi dell’istituto tecnico industriale Altamura, trasformandoli in un polo museale dedicato alla storia dell’innovazione tecnologica e industriale. Il museo intende raccontare l’evoluzione delle tecnologie legate alla produzione agricola e industriale, settori che hanno storicamente caratterizzato l’economia della Capitanata.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori si è resa necessaria una variante tecnica, approvata con il nuovo provvedimento amministrativo. Le varianti in corso d’opera rappresentano uno strumento previsto dalla normativa sui contratti pubblici e consentono di adeguare il progetto a esigenze tecniche emerse durante l’esecuzione dei lavori.

La perizia approvata dall’amministrazione provinciale consente quindi di aggiornare il quadro progettuale e di proseguire con la realizzazione dell’intervento, mantenendo gli obiettivi di recupero e valorizzazione culturale previsti dal programma CIS.

Il museo, una volta completato, potrà diventare un punto di riferimento per studenti, ricercatori e cittadini, contribuendo alla diffusione della cultura scientifica e alla valorizzazione della storia industriale del territorio.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO