Home // Cerignola // Nuovo liceo Zingarelli a Cerignola, via ai servizi tecnici aggiuntivi per i collaudi

LICEO CERIGNOLA Nuovo liceo Zingarelli a Cerignola, via ai servizi tecnici aggiuntivi per i collaudi

La Provincia di Foggia approva servizi supplementari per il collaudo tecnico-amministrativo e statico della nuova struttura scolastica finanziata dal PNRR

Nuovo liceo Zingarelli a Cerignola, via ai servizi tecnici aggiuntivi per i collaudi

Nuovo liceo Zingarelli a Cerignola - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Cerignola // Politica //

Proseguono gli interventi per la realizzazione del nuovo edificio scolastico destinato al Liceo classico “Nicola Zingarelli” di Cerignola, uno dei progetti finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell’ambito della missione dedicata alla costruzione di nuove scuole e alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico.

Con una determinazione del settore Edilizia scolastica, immobili ed energie alternative, la Provincia di Foggia ha disposto l’attivazione di servizi tecnici aggiuntivi e supplementari per le attività di collaudo relative all’intervento di demolizione e ricostruzione dell’istituto. L’incarico riguarda in particolare il collaudo tecnico-amministrativo, statico e degli impianti, passaggi fondamentali per garantire la conformità dell’opera agli standard progettuali e normativi previsti.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure previste dal PNRR – Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1, dedicato alla costruzione di nuovi edifici scolastici mediante sostituzione di strutture esistenti. L’intervento è finanziato con fondi dell’Unione Europea attraverso il programma NextGenerationEU, che punta a rendere più moderni, efficienti e sostenibili gli edifici destinati all’istruzione.

La proposta progettuale relativa al nuovo liceo di Cerignola era stata presentata dalla Provincia di Foggia nel febbraio 2022 e successivamente valutata positivamente dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito della selezione nazionale dei progetti candidati ai finanziamenti europei.

L’operazione prevede la demolizione dell’attuale edificio e la realizzazione di una nuova struttura scolastica, progettata secondo criteri di efficienza energetica, sicurezza antisismica e innovazione didattica. Gli spazi saranno adeguati alle nuove esigenze della scuola contemporanea, con ambienti destinati a laboratori, attività multimediali e servizi per studenti e docenti.

La determinazione approvata dall’amministrazione provinciale stabilisce quindi l’affidamento di servizi tecnici integrativi necessari per completare le procedure di collaudo, previste dalla normativa sugli appalti pubblici e dal codice dei contratti. L’obiettivo è garantire la piena regolarità amministrativa e tecnica dell’opera, verificando che i lavori rispettino il progetto approvato e le condizioni di sicurezza previste.

L’intervento rappresenta uno dei principali investimenti nel settore dell’edilizia scolastica in Capitanata e rientra nel più ampio programma di rinnovamento delle strutture educative promosso a livello nazionale attraverso i fondi europei del PNRR.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO