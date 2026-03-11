Ottant’anni dopo il riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia, arriva la testimonianza di chi visse in prima persona quel momento storico. Luisa Frisoli, nata a Orsara di Puglia nel 1924 e prossima a compiere 102 anni, ricorda con lucidità e orgoglio quella conquista civile che segnò una svolta per il Paese.

“Fu un gesto di parità molto importante, finalmente anche le donne ebbero la possibilità di esprimere la propria scelta”, ha raccontato l’ultracentenaria, ripensando a quella stagione di cambiamenti che trasformò la società italiana.

Il 10 marzo 1946 le donne furono chiamate alle urne per la prima volta, un passaggio fondamentale nella storia democratica del Paese. Nonna Luisa, che allora aveva 21 anni, partecipò al voto pochi mesi dopo, nel referendum istituzionale del giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e Repubblica.

“Io votai per la Repubblica”, ricorda ancora oggi con convinzione.

Proprio Orsara di Puglia fu uno dei comuni della provincia di Foggia che si distinse per l’altissima percentuale di voti a favore della Repubblica, contribuendo a segnare una svolta decisiva nella storia nazionale.

Nel 2024, in occasione del suo centesimo compleanno, Luisa Frisoli è stata festeggiata nell’aula consiliare del Comune, circondata dall’affetto di familiari e amici arrivati non solo da diverse regioni italiane ma anche dall’estero.

Il sindaco Mario Simonelli ha voluto ricordarla come “una donna straordinaria, sempre impegnata sia nel lavoro che nella famiglia”, sottolineando come abbia cresciuto con amore i suoi tre figli. Un’occasione, ha aggiunto il primo cittadino, anche per rendere omaggio a una generazione di donne che ha lottato in prima linea per i diritti fondamentali, contribuendo a consegnare alle generazioni successive valori di libertà, pace e democrazia.

Lo riporta ansa.it.