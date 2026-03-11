Edizione n° 6002

Presunti rapimenti di bambini. Sindaco San Severo: "Non ci sono riscontri"

PRESUNTI RAPIMENTI Presunti rapimenti di bambini. Sindaco San Severo: “Non ci sono riscontri”

Il sindaco Lidya Colangelo invita alla calma dopo i messaggi circolati nelle chat cittadine. “Evitiamo allarmismi, la situazione è monitorata dalle forze dell’ordine”.

Il sindaco di San Severo, Colangelo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Cronaca // San Severo //

SAN SEVERO – Nelle ultime ore in città stanno circolando numerosi messaggi e segnalazioni su presunti tentativi di rapimento di bambini, diffusi soprattutto nelle chat e sui social. Notizie che hanno generato preoccupazione tra molti cittadini. Per questo motivo il sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, ha diffuso un avviso pubblico per invitare la popolazione alla calma e alla collaborazione con le autorità. Nel messaggio, il primo cittadino ha rassicurato i residenti spiegando che la situazione è costantemente monitorata dalle forze dell’ordine, impegnate in un presidio attivo del territorio.

Al momento, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, non risultano elementi concreti tali da confermare episodi di rapimento o tentativi simili.

Il sindaco ha inoltre richiamato l’attenzione sul rischio legato alla diffusione di notizie non verificate, spesso condivise rapidamente nelle chat e sui social network, che possono contribuire ad alimentare confusione e allarmismo nella comunità.

«Invito tutti i cittadini a mantenere la calma», ha dichiarato Colangelo, ribadendo che la sicurezza della città resta una priorità e che tutte le segnalazioni vengono attentamente valutate dalle autorità competenti.

Allo stesso tempo il primo cittadino ha rivolto un appello alla collaborazione civica: chiunque sia in possesso di informazioni utili o abbia assistito a episodi sospetti è invitato a presentare una segnalazione formale presso il Commissariato della Polizia di Stato, la Stazione dei Carabinieri o il Comando di Polizia Locale.

Secondo il sindaco, infatti, la denuncia ufficiale rappresenta lo strumento più efficace per consentire interventi rapidi e mirati, contribuendo alla tutela della sicurezza dell’intera comunità. Fonte: Antenna Sud.

