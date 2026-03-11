FOGGIA – Proseguono senza sosta le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena scomparsa nel pomeriggio di lunedì 2 marzo. A dieci giorni dall’allontanamento, della giovane non c’è ancora alcuna traccia. Anche oggi le operazioni di ricerca si sono concentrate lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, dove squadre di soccorso e forze dell’ordine stanno perlustrando terreni agricoli, casolari abbandonati, anfratti e pozzi.

Le ultime notizie certe risalgono alla tarda mattinata del 2 marzo, alle 12.47, quando la ragazza ha risposto alla telefonata di un’amica, la stessa che in seguito ha presentato la denuncia di scomparsa. La giovane era preoccupata perché Elena non era rientrata dopo essersi allontanata a bordo di un’auto scura guidata da un uomo, dal luogo in cui si trovavano lungo la statale 16.

Durante la chiamata Elena avrebbe scambiato poche parole con l’amica prima che la comunicazione si interrompesse. Quando la donna ha provato a ricontattarla, il cellulare della 21enne risultava irraggiungibile. Il telefono è stato successivamente ritrovato dalla polizia circa tre chilometri più avanti, abbandonato lungo il ciglio della strada all’altezza di borgo La Rocca.

Sul posto dell’ultimo avvistamento gli investigatori hanno rinvenuto anche un giubbotto di pelliccia bianco appartenente alla giovane.

La Procura di Foggia ha aperto fin da subito un fascicolo d’indagine sulla scomparsa. Nella denuncia presentata dall’amica viene citato anche un episodio avvenuto qualche giorno prima: la presenza di un uomo straniero che avrebbe minacciato le due donne chiedendo denaro.

Gli accertamenti degli investigatori si starebbero concentrando proprio su questa persona.

Le due giovani, secondo quanto ricostruito, da circa una settimana raggiungevano ogni giorno la statale 16, partendo da Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, dove vivevano insieme in un appartamento preso in affitto.

Le ricerche continuano senza sosta.