Un nuovo caso di femminicidio scuote la città di Messina. Nella serata di martedì 10 marzo Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata brutalmente uccisa nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo. A togliere la vita alla donna sarebbe stato l’ex compagno Santino Bonfiglio, 67 anni, che dopo essere stato fermato dalla polizia ha ammesso le proprie responsabilità durante l’interrogatorio. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato condotto in carcere.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Bonfiglio si sarebbe presentato a casa della donna per cercare un confronto, con l’intenzione di convincerla a tornare insieme. Il rifiuto della cinquantenne avrebbe però scatenato la violenza, culminata in un’aggressione brutale. L’uomo avrebbe afferrato un coltello colpendo la vittima con numerose coltellate, un attacco che non le ha lasciato scampo. L’arma del delitto è stata successivamente ritrovata vicino a un cassonetto, poco distante dall’abitazione.

A fare la tragica scoperta è stata la figlia della vittima, rientrata in casa poco dopo l’omicidio. La scena davanti ai suoi occhi le ha provocato un forte malore, rendendo necessario l’intervento dei sanitari e il trasferimento in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

La vicenda ha sollevato forti polemiche anche per la posizione dell’uomo. Al momento dell’omicidio Santino Bonfiglio si trovava agli arresti domiciliari ed era sottoposto al controllo tramite braccialetto elettronico, misura disposta per precedenti reati contro la persona. Dalle prime indagini emerge inoltre che circa un mese fa l’uomo avrebbe già aggredito la donna, costringendola a ricorrere alle cure ospedaliere. Zinnanti aveva presentato una denuncia, successivamente ritirata.

Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio il rapporto tra i due. Secondo le testimonianze raccolte, la relazione era segnata da continui contrasti e separazioni, con frequenti riavvicinamenti che avrebbero reso il rapporto particolarmente tormentato.

