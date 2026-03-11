Vieste, l’Omnisport passa al Comune: concessione gratuita per 15 anni

Il complesso sportivo “Omnisport” di Vieste sarà gestito direttamente dal Comune per i prossimi quindici anni. Lo stabilisce la deliberazione adottata l’11 marzo 2026 dalla Provincia di Foggia, con cui viene concessa gratuitamente all’ente comunale la gestione dell’impianto sportivo, struttura considerata strategica per le attività sportive e sociali del territorio.

La decisione nasce dalla volontà dell’amministrazione provinciale di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare favorendo una gestione più vicina alle esigenze delle comunità locali. In questa prospettiva, il Comune di Vieste ha manifestato formalmente la disponibilità ad assumere la gestione del complesso, presentando un progetto finalizzato alla riqualificazione e alla modernizzazione dell’impianto.

L’Omnisport rappresenta infatti uno dei principali poli sportivi della città garganica e negli anni ha ospitato attività agonistiche, scolastiche e ricreative. Proprio per questo, tra le condizioni poste dalla Provincia nella concessione, vi è la salvaguardia dell’utilizzo della struttura da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Fazzini-Giuliani”, che continuerà a svolgere all’interno dell’impianto le attività didattiche di educazione fisica.

Secondo quanto previsto dall’atto amministrativo, il Comune si farà carico degli interventi necessari alla manutenzione, alla riqualificazione e alla gestione dell’intero complesso sportivo. L’obiettivo dichiarato è restituire alla cittadinanza una struttura pienamente funzionale, moderna e sicura, capace di rispondere alle esigenze delle associazioni sportive e delle scuole del territorio.

La concessione gratuita per un periodo di quindici anni è stata ritenuta la formula più idonea per consentire all’amministrazione comunale di programmare investimenti strutturali significativi. Interventi che potrebbero riguardare il miglioramento delle infrastrutture sportive, l’efficientamento energetico degli impianti e l’adeguamento degli spazi alle normative vigenti.

Dal punto di vista istituzionale, l’accordo rappresenta anche un esempio di collaborazione tra enti pubblici per una gestione più efficiente dei servizi e delle strutture dedicate allo sport. Un modello che la Provincia intende promuovere anche per altri beni immobili di proprietà dell’ente, con l’obiettivo di garantire una fruizione più ampia e continuativa da parte delle comunità locali.

Per Vieste si tratta dunque di un passaggio importante: la gestione diretta dell’Omnisport permetterà al Comune di programmare attività sportive, eventi e iniziative rivolte ai cittadini, rafforzando il ruolo dell’impianto come punto di riferimento per lo sport e la socialità nel territorio del Gargano.

A cura di Giovanna Tambo.