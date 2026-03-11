Edizione n° 6001

BALLON D'ESSAI

MAXI TRUFFA SALERNO // Maxi truffa online e riciclaggio: 68 indagati, sequestrati conti per oltre 1,5 milioni di euro
11 Marzo 2026 - ore  11:59

CALEMBOUR

FEDERICA MANGIAPELO // Federica Mangiapelo, il fidanzato killer torna libero dopo 13 anni
11 Marzo 2026 - ore  10:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Vieste, l’Omnisport passa al Comune: concessione gratuita per 15 anni

VIESTE OMNISPORT Vieste, l’Omnisport passa al Comune: concessione gratuita per 15 anni

La Provincia di Foggia concede gratuitamente al Comune di Vieste la gestione del complesso sportivo “Omnisport”. L’amministrazione comunale si impegna nella riqualificazione della struttura, salvaguardando l’uso da parte dell’Istituto “Fazzini-Giuliani”

Vieste, l’Omnisport passa al Comune: concessione gratuita per 15 anni

Il complesso sportivo “Omnisport” di Vieste - Fonte Immagine: garganotv.com

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Gargano // Manfredonia //

Il complesso sportivo “Omnisport” di Vieste sarà gestito direttamente dal Comune per i prossimi quindici anni. Lo stabilisce la deliberazione adottata l’11 marzo 2026 dalla Provincia di Foggia, con cui viene concessa gratuitamente all’ente comunale la gestione dell’impianto sportivo, struttura considerata strategica per le attività sportive e sociali del territorio.

La decisione nasce dalla volontà dell’amministrazione provinciale di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare favorendo una gestione più vicina alle esigenze delle comunità locali. In questa prospettiva, il Comune di Vieste ha manifestato formalmente la disponibilità ad assumere la gestione del complesso, presentando un progetto finalizzato alla riqualificazione e alla modernizzazione dell’impianto.

L’Omnisport rappresenta infatti uno dei principali poli sportivi della città garganica e negli anni ha ospitato attività agonistiche, scolastiche e ricreative. Proprio per questo, tra le condizioni poste dalla Provincia nella concessione, vi è la salvaguardia dell’utilizzo della struttura da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Fazzini-Giuliani”, che continuerà a svolgere all’interno dell’impianto le attività didattiche di educazione fisica.

Secondo quanto previsto dall’atto amministrativo, il Comune si farà carico degli interventi necessari alla manutenzione, alla riqualificazione e alla gestione dell’intero complesso sportivo. L’obiettivo dichiarato è restituire alla cittadinanza una struttura pienamente funzionale, moderna e sicura, capace di rispondere alle esigenze delle associazioni sportive e delle scuole del territorio.

La concessione gratuita per un periodo di quindici anni è stata ritenuta la formula più idonea per consentire all’amministrazione comunale di programmare investimenti strutturali significativi. Interventi che potrebbero riguardare il miglioramento delle infrastrutture sportive, l’efficientamento energetico degli impianti e l’adeguamento degli spazi alle normative vigenti.

Dal punto di vista istituzionale, l’accordo rappresenta anche un esempio di collaborazione tra enti pubblici per una gestione più efficiente dei servizi e delle strutture dedicate allo sport. Un modello che la Provincia intende promuovere anche per altri beni immobili di proprietà dell’ente, con l’obiettivo di garantire una fruizione più ampia e continuativa da parte delle comunità locali.

Per Vieste si tratta dunque di un passaggio importante: la gestione diretta dell’Omnisport permetterà al Comune di programmare attività sportive, eventi e iniziative rivolte ai cittadini, rafforzando il ruolo dell’impianto come punto di riferimento per lo sport e la socialità nel territorio del Gargano.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO