Edizione n° 6002

BALLON D'ESSAI

MAXI TRUFFA SALERNO // Maxi truffa online e riciclaggio: 68 indagati, sequestrati conti per oltre 1,5 milioni di euro
11 Marzo 2026 - ore  11:59

CALEMBOUR

FEDERICA MANGIAPELO // Federica Mangiapelo, il fidanzato killer torna libero dopo 13 anni
11 Marzo 2026 - ore  10:58

Home // Economia // Vigili del Fuoco Foggia: Francesco Paolo Occulto è il nuovo Segretario aziendale dei VVF della FP CGIL FOGGIA

FRANCESCO PAOLO OCCULTO Vigili del Fuoco Foggia: Francesco Paolo Occulto è il nuovo Segretario aziendale dei VVF della FP CGIL FOGGIA

Durante la riunione sono stati fissati i punti prioritari dell'agenda sindacale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Economia // Focus //

Presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia si è svolta l’assemblea del Comitato degli Iscritti della FP CGIL, dedicata al rinnovo della rappresentanza aziendale e alla programmazione delle prossime sfide sindacali. Al termine delle procedure, Francesco Paolo Occulto è stato nominato nuovo Coordinatore Provinciale (Segretario Aziendale) dei VVF della FP CGIL Foggia.
L’avvicendamento, avvenuto alla presenza della Segretaria della Funzione Pubblica CGIL Foggia, Elena Monticelli, e del Coordinatore Regionale FP CGIL Puglia VVF, Tobia Morelli, segna un momento di ripartenza e consolidamento per l’organizzazione in un territorio vasto e complesso come quello foggiano.

Durante la riunione sono stati fissati i punti prioritari dell’agenda sindacale, con un focus particolare sulle imminenti Elezioni RLS 2026 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), passaggio fondamentale per garantire la massima tutela dell’integrità fisica e della salute degli operatori del Corpo.

La Segreteria Provinciale e il Coordinamento Regionale della FPCGIL FOGGIA ringraziando i coordinatori uscenti Vincenzo Moreo ed Alessandro Capano, esprimono piena soddisfazione per la nuova squadra, confermando il massimo supporto nelle future battaglie sindacali che interesseranno il personale dei Vigili del Fuoco di Foggia.

“Siamo certi che Francesco Occulto saprà interpretare al meglio questo ruolo delicato. – dichiara Angelo Ricucci Segretario generale Fp Cgil Foggia- Il Comando dei Vigili del Fuoco è un presidio strategico per il nostro territorio per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, a partire da una carenza di organico non più accettabile”
Alle congratulazioni si sono uniti anche il coordinamento regionale della FP CGIL VVF Puglia Tobia Morelli ed il Segretario Regionale Dario Capozzi Orsini che hanno espresso piena soddisfazione per la nomina di Occulto confermando il massimo supporto del livello regionale nelle future sfide sindacali che interesseranno il personale dei Vigili del Fuoco.

Con questo rinnovo, la FP CGIL Foggia rilancia il proprio impegno per una presenza costante e autorevole, volta a migliorare le condizioni di lavoro e a difendere i diritti di chi, ogni giorno, garantisce la sicurezza dei cittadini sul territorio.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

