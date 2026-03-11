Edizione n° 6001

BALLON D'ESSAI

MAXI TRUFFA SALERNO // Maxi truffa online e riciclaggio: 68 indagati, sequestrati conti per oltre 1,5 milioni di euro
11 Marzo 2026 - ore  11:59

CALEMBOUR

FEDERICA MANGIAPELO // Federica Mangiapelo, il fidanzato killer torna libero dopo 13 anni
11 Marzo 2026 - ore  10:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Weekend 14-15 marzo: nuova perturbazione dall’Atlantico in arrivo al Nord

WEEKEND PERTURBAZIONE Weekend 14-15 marzo: nuova perturbazione dall’Atlantico in arrivo al Nord

A partire dalle prime ore di sabato, il fronte inizierà a interessare le regioni settentrionali, con un deterioramento del tempo su Alpi e Liguria

Weekend 14-15 marzo: nuova perturbazione dall’Atlantico in arrivo al Nord

Maltempo - Meteo fonte: ilmeteo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Marzo 2026
Attualità // Meteo //

Una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico interesserà l’Italia nel prossimo weekend, con prime avvisaglie già nella serata di venerdì sulle regioni nordoccidentali.

A partire dalle prime ore di sabato, il fronte inizierà a interessare le regioni settentrionali, con un deterioramento del tempo su Alpi e Liguria. I fenomeni atmosferici si intensificheranno durante la giornata e si estenderanno soprattutto ai settori padani a nord del Po. Previsto anche il ritorno della neve in montagna, mediamente oltre i 1200-1400 metri di quota.

Le regioni centro-meridionali resteranno in gran parte stabili e soleggiate, con soltanto variabilità diurna sulle zone appenniniche, qualche fenomeno locale sull’alta Toscana e residua instabilità all’estremo Sud. Le temperature non subiranno grandi cambiamenti, fatta eccezione per cali locali nei valori diurni al Nord nelle aree interessate dai fenomeni.

Domenica, il vortice che muove il fronte dovrebbe spostarsi verso il Nord Africa, tra Algeria e Tunisia, ostacolato dall’anticiclone. In questo scenario, le regioni centro-meridionali rimarrebbero stabili, mentre al Nord si registrerebbe residua instabilità prima che il fronte si dissolva tra Mediterraneo e Nord Africa. La traiettoria del fronte resta tuttavia incerta, quindi possibili aggiornamenti potrebbero modificare le zone coinvolte.

Lo riporta 3bmeteo.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO