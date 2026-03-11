Una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico interesserà l’Italia nel prossimo weekend, con prime avvisaglie già nella serata di venerdì sulle regioni nordoccidentali.
A partire dalle prime ore di sabato, il fronte inizierà a interessare le regioni settentrionali, con un deterioramento del tempo su Alpi e Liguria. I fenomeni atmosferici si intensificheranno durante la giornata e si estenderanno soprattutto ai settori padani a nord del Po. Previsto anche il ritorno della neve in montagna, mediamente oltre i 1200-1400 metri di quota.
Le regioni centro-meridionali resteranno in gran parte stabili e soleggiate, con soltanto variabilità diurna sulle zone appenniniche, qualche fenomeno locale sull’alta Toscana e residua instabilità all’estremo Sud. Le temperature non subiranno grandi cambiamenti, fatta eccezione per cali locali nei valori diurni al Nord nelle aree interessate dai fenomeni.
Domenica, il vortice che muove il fronte dovrebbe spostarsi verso il Nord Africa, tra Algeria e Tunisia, ostacolato dall’anticiclone. In questo scenario, le regioni centro-meridionali rimarrebbero stabili, mentre al Nord si registrerebbe residua instabilità prima che il fronte si dissolva tra Mediterraneo e Nord Africa. La traiettoria del fronte resta tuttavia incerta, quindi possibili aggiornamenti potrebbero modificare le zone coinvolte.
Lo riporta 3bmeteo.com.