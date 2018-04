CorriCagnano, in programma domenica prossima

Di:

Manfredonia, 11 aprile 2018. Si svolgerà domenica 15 aprile a Cagnano Varano la 9° CorriCagnano, gara podistica di corsa su strada, sulla distanza di 10 km. Confermato il copione degli ultimi anni, l’ASD Pegaso organizzatrice della gara, forte dell’apprezzamento avuto dai podisti e del riconoscimento del Comitato Provinciale, che ha riconosciuto la gara come prima tappa del circuito provinciale CorriCapitanata2018, sta lavorando alacremente per questo evento.

Il percorso è lo stesso delle ultime edizioni, con una prima parte nella zona nuova di Cagnano Varano, l’uscita dal paese con il tratto in discesa al termine del quale c’è il giro di boa nel piazzale della Grotta di San Michele, per il ritorno in paese, attraversando la zona vecchia, il viale principale con il lungo rettilineo in vista del traguardo. Al termine della gara, come tradizione della gara, un ricco e colorato buffet, precederà le premiazioni della gara. La gara partirà alle ore 10:00.

Il ritrovo della manifestazione è fissato alle ore 8 in Via Aldo Moro di fronte al Municipio di Cagnano Varano per il ritiro dei pettorali, alle ore 8.45 è prevista la partenza delle gare giovanili ed alle ore 10,05 la partenza della gara competitiva di Km 7. Ai primi 400 iscritti verrà garantito un ricco pacco gara ed un buono per il ritiro di due chilogrammi di cozze del Lago di Cagnano Varano.

Saranno premiati: il primi e la prime 3 arrivati/e i primi 5 di categoria Maschili e Femminili Fidal , ed i primi 5 EPS maschili e femminili categoria unica , con prodotti tipici locali (caciocavallo e vino) , le prime 5 società regionali extraregionali con maggior numero di arrivati. Le iscrizioni della competitiva di km 10 dovranno pervenire esclusivamente entro le ore 24,00 di giovedì 12 aprile utilizzando la procedura on line presente sul sito www.correreinpuglia.it mentre per i possessori di runcard ed EPS dovranno inviare all’indirizzo iscrizioni@correreinpuglia.it con copia della runcard e del certificato medico.